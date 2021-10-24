الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربي يطالب بمحاسبة الممولين لميليشيا الحوثي

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية الهجوم باستخدام زورق مفخخ بجزيرة كمران مقابل الصليف بمحافظة الحديدة اليمنية والذي تصدت له بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

أكد البرلمان العربي أن محاولة ميليشيا الحوثي القيام بهذا الهجوم يُعد عملاً إرهابياً يمثل تهديدا للملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، واستمرارا لانتهاك ميليشيات الحوثي لإتفاق «ستوكهولم» بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة، الأمر الذي يستوجب وقفة دولية حازمة  للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والذين يقفون خلفها سواءًا كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولاً.

وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تدمير زورق مفخخ تابع لجماعة أنصار الله قبالة جزيرة كمران في محافظة الحديدة اليمنية جنوب البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في بيان عن التحالف، أنه "تم تدمير الزورق المفخخ التابع للحوثيين قبالة جزيرة كمران تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك"، معتبرا أن الجماعة اليمنية "تستمر في "انتهاك نصوص اتفاق استوكهولم ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة".

أشار البيان إلى أن "السلوك العدائي للحوثيين يهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، الأحد، تدمير زورق مفخخ تابع لجماعة أنصار الله قبالة جزيرة كمران في محافظة الحديدة اليمنية جنوب البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في بيان عن التحالف، أنه "تم تدمير الزورق المفخخ التابع للحوثيين قبالة جزيرة كمران تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك"، معتبرا أن الجماعة اليمنية "تستمر في "انتهاك نصوص اتفاق استوكهولم ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة".

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