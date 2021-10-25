سعر الريال السعودى فى البنوك اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021

شهد الريال السعودي، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، تذبذبا طفيفا في بعض البنوك، مع استمرار رفع عدد من الإجراءات الاحترازية وزيادة رحلات العمرة للمملكة.

سعر الريال السعودي اليوم

ووفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، تراجع الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.18 للبيع..



سعر الريال السعودي في البنك المركزي

فى حين سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجل الريال السعودي في بنك CIB 4.17 للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي اليوم

واستقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين، في بنك مصر، وسجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس وارتفع نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الأسواق

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة الأحد، أول تداولات الأسبوع باللون الأحمر، ليعاود خسائره بعد 3 جلسات من الارتفاع، في ظل هبوط قطاعي البنوك المواد الأساسية، مقابل ارتفاع الاتصالات والطاقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً بنسبة 0.77% بخسائر بلغت 91.53 نقطة، هبط بها إلى مستوى 11,848.05 نقطة.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، وتصدر قطاع البنوك (الأعلى وزنا بالمؤشر)، الخسائر بعد هبوطه 1.78%، وتراجع قطاع المواد الأساسية القيادي، بنسبة 0.13%



تأشيرات

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي أنه تم تمديد التأشيرات دون رسوم أو مقابل مالي، حتى 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2021.

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وأشارت إلى أن قرار التمديد يأتي استكمالاً لجهود المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرورنا.