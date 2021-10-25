نقاد ومبدعون يحتفلون بتجربة سعد القرش الروائية في منتدى الاستقلال الثقافي

يحتفي منتدى الاستقلال الثقافي بتجربة الروائي المصري سعد القرش، وذلك في ندوة بعنوان “كيف رأى سعد القرش العالم من خلال رواياته؟”، في تمام الساعة السادسة من مساء غدًا الثلاثاء في مركز الاستقلال للبحوث والاستشارات بمنطقة وسط البلد.

يتحدث فى الندوة كل من المؤرخ عبد العزيز جمال الدين، والروائية أمينة زيدان، والكاتب: أسامة الرحيمي، والروائي: هشام علوان، والشاعر: أحمد المريخي، والشاعرة: عزة حسين.

وقال الدكتور جمال زهران رئيس مركز الاستقلال للبحوث والاستشارات في بيان صحفي: "يعبر قلم القرش عن رؤية رصينة وقوية لما يجري في العالم من تغيرات تمس جميع سكانه ".

وقد صرح الشاعر أحمد سراج مدير المنتدى بأن: "عالج القرش موضوعات شائكة ومثيرة في نصوصه الروائية بشكل فني مميز، فمثلاً قدم في روايته المايسترو الصادرة مؤخرًا نموذجًا جديدًا للتناص مع مشهد قلب الظلام الرئيسي لجوزيف كونراد؛ ويقدم حالة موازية لما فعله الخليج بالعالم، وما فعله العالم بالخليج، والشخصيات الرئيسية أربعة تستدعي عوالمها دون روابط لفظية فحين يحكي المايسترو عن لورا تقفز إلى بؤرة الحدث، أما شعرية السرد فلا تتوقف عند إشارة الحواجز بين زمان الأحداث ومكانها بل تتمدد في تفاصيل العمل، ويعتني القرش بالعلامات فرقم أربعة ودلالته على الكمال، وكما أنه جعل الأبطال ليسوا من أصحاب المكان، واختار أن يكون نصفهم هنودًا، إضافة إلى أن التمثيل الحضاري والديني ظاهرة لافتة في النص، وإلى أن الاغتراب المهيمن على الأشخاص رغم وجودهم في بقعة ثرية يقودنا إلى أن هناك انهيارًا وشيكًا".