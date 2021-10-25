الإثنين 25 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 25-10-2021

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

ظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى المستويات الطبيعية خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ السعر 15،70  جنيه، فى البنك المركزي المصري والبنوك العامة والاستثمارية. 

وأظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استمرار استقرار سعر الصرف للدولار، اليوم الإثنين، نتيجة توفير الكميات اللازمة منه فى جميع البنوك وشركات الصرافة، لتحقيق مزيد من الإستقرار فى السوق المصرفى والمالى. 
 


سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي



فى ذات السياق، استمرت معدلات سحب العملات الأجنبية، فى المستوى المعتاد، وكذلك الأسعار، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، نظرا إلى استقرار آلية العرض والطلب، وتدفقات العملة من المصريين العاملين في الخارج أيضا، مما أدى لتوفير الدولار لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات المختلفة. 
 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 
 


بالإضافة إلى ذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى  15.63 جنيه للشراء  و15.76 جنيه للبيع حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 


كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى  15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه  للبيع خلال التعاملات.

 

سعر الدولار في بنك مصر 



بينما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر  15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع. 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 

وأظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 للشراء بينما سجل 15،65 للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى  15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع. 



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 



فيما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري  15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع. 

سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي 

فى نفس الوقت، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع. 



سعر الدولار في بنك عوده


أيضا شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات. 

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فى الختام، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

كذلك استقر سعر اليورو في بنك مصر  عند مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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