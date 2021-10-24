الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: تحذير من كورونا وسط ارتفاع الإصابات

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

كشف بحث جديد أجراه مكتب الإحصاء الوطني عن أن 1.5٪ من جميع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بين يوليو 2020 وسبتمبر من هذا العام، كانت عدوى لأناس أصيبوا بالمرض من قبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه وكالة الإحصاء الصحية في المملكة المتحدة 57195 حالة من "إعادة الإصابات المحتملة" حتى أكتوبر، من أصل 6.7 مليون إصابة لشخص أصيب بها من قبل، حسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.
يشار إلى أن الإصابات المتكررة تسجل عندما تسجل إصابة شخص بكوفيد-19 مرة أخرى بعد 120 يومًا على الأقل من الإصابة بالفيروس لأول مرة.
ومع ذلك، ارتفع عدد حالات إعادة العدوى المحتملة بمقدار 12000 في الشهر الماضي - مما يشير إلى أن حالات إعادة العدوى قد تكون في ارتفاع، على الرغم من طرح لقاح كوفيد-19.
وتقدر هيئة الصحة العامة في إنجلترا أنه اعتبارًا من 23 سبتمبر، تفادى برنامج التطعيم بشكل مباشر، دخول أكثر من 230800 حالة إلى المستشفى، كما تعتقد الهيئة أنه منع ما بين 119500 و126800 حالة وفاة.
وقال توم وينجفيلد، كبير المحاضرين الإكلينيكيين في كلية ليفربول للطب الاستوائي، إن هناك أشخاصًا دخلوا المستشفيات مصابين بالفعل بفيروس كوفيد، لكنه أشار إلى أنها نسبة "أقلية حقيقية".
يعتقد العديد من الخبراء أن المناعة المكتسبة من خلال الإصابة بالفعل بفيروس كورونا يمكن أن تكون أكثر فعالية في الوقاية من الأمراض الخطيرة.
تشير بيانات مكتب الاحصاء الوطني إلى أن الأشخاص الذين لديهم حمولة فيروسية أعلى عند الإصابة الأولية كانوا أقل عرضة لخطر الإصابة مرة أخرى مقارنة مع أولئك الذين أصيبوا بها بشكل طفيف في المرة الأولى، بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بكوفيد مرة أخرى، كان الحمل الفيروسي أقل عادة.
كما وجد مكتب الإحصاء الوطني أن خطر الإصابة مرة أخرى كان أعلى مرتين تقريبًا بعد 17 مايو- عندما أصبح البديل دلتا هو السلالة المهيمنة في المملكة المتحدة.

لندن كورونا المملكة المتحدة كوفيد-19 بريطانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

«الصحة» تغلق مستشفى الرعاية التخصصى بالأميرية

«Egyptian king».. المصريون يحتفلون بهاتريك محمد صلاح في شباك مان يونايتد

بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تجار: «الوقت الحالي الأنسب للبيع»

ليكيب: 25% من أصوات الكرة الذهبية لم تحسم بعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

مؤمن المحمدي

القرعة

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية للجمهورية الجديدة

محمود خليل

«المعدة الشعبية» تنتصر فى صراع «التدين الشعارى»

ماجد حبته

ماذا يحدث فى السودان؟!

حسين دعسة

5 ملايين حصالة فى الولايات المتحدة

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية فى «الخليل» لدعم الأسرى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال

الأردن يحذر إسرائيل من بناء وحدات استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة