4 أيام حبس لشقيقين بتهمة حيازة سلاح ناري وهيروين في أوسيم

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازتهما كمية من مخدر الهيروين، وسلاحين ناريين وعدد من الطلقات في أوسيم.

كان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تمكنوا من توجيه واحدة من أقوى الضربات الأمنية لتجار المواد المخدرة، حيث تمكن رجال المباحث بمركز شرطة أوسيم، من القبض على شقيقين وراء ترويج الهيروين المخدر بين المتعاطين، وضبط بحوزتهما كمية من الهيروين، وأسلحة نارية وذخيرة، قبل ترويجها بين عملائهما، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق والتي أصدرت قرارها سالف الذكر.