أنظمة غذائية نباتية يمكنك اتباعها على مدار أسبوع

يتبع البعض نظامًا غذائيًا نباتيًا خالٍ من اللحوم، بما في ذلك الدجاج والأسماك، ولكن هناك أنظمة غذائية، مختلفة للنظام الغذائي النباتي، نستعرضها في السطور التالية:

يمكن يأكل بعض النباتيون اللبنيون البيض ومنتجات الألبان ولكنهم لا يأكلون اللحوم أو الدواجن أو الأسماك.

"النباتيون اللاكتو" يأكلون منتجات الألبان ولكن لا يأكلون البيض، وغيرهم يتبعون نظامًا غذائيًا معاكسًا من خلال تناول البيض، ولكن لا يأكلون منتجات الألبان.

يأكل البعض الدواجن ولكنه لا يأكلون اللحوم أو منتجات الألبان أو الأسماك الأخرى.

يأكل سكان بيسكاتار الأسماك ولكنهم لا يأكلون اللحوم.

بعض النباتيون، وهو أكثر الأشخاص النباتيين صرامة، يمتنعون عن جميع المنتجات الحيوانية والمنتجات الحيوانية الثانوية، بما في ذلك منتجات الألبان والبيض والعسل والأشياء المصنوعة من الجيلاتين.

نظام غذائي للنباتين لستة أيام

اليوم الأول

الإفطار: دقيق الشوفان مع حفنة من العنب ، اللوز ، والقرفة.

الغداء: توست الأفوكادو مع خبز القمح الكامل والطماطم الكرزية وجبنة الفيتا.

وجبة خفيفة: شرائح التفاح مع زبدة الفول السوداني.

العشاء: سندويشات التاكو بالفاصوليا مع الخس المبشور والخضار المقلي وجبن موزاريلا قليل الدسم مع صلصة طازجة.

اليوم الثاني

الإفطار: فطيرة والقليل التوت مع اللبن قليل الدسم أو خالي الدسم.

الغداء: حساء الفول النياتي ومرق خضار منخفض الصوديوم.

وجبة خفيفة: حمص تم تحضيره من زيت الزيتون البكر الممتاز.

العشاء: شطيرة كابريزي (مع الطماطم، جبنة موتزاريلا قليلة الدسم، منزوعة الدسم جزئياً، زيت زيتون، وريحان) مع خبز القمح الكامل.

اليوم الثالث

الفطور: الأرز البني مع الفلفل السوتيه.

الغداء: كاساديا مع جبن شيدر قليل الدسم، وفاصوليا؛ وبطاطا حلوة.

وجبة خفيفة: وعاء من الفواكه المختلطة.

العشاء: خضروات مقلية مع الأرز البني

اليوم الرابع

الفطور: عصير الفراولة

الغداء: سلطة خضراء مع حمص مقرمش وشرائح فطر بورتوبيلو مشوي.

وجبة خفيفة "سناكس": جزر وحمص

العشاء: وعاء كينوا مع خضروات مشوية.

اليوم الخامس

الفطور: زبادي يوناني قليل الدسم مع القرفة والتوت.

الغداء: خضار مع الجبن وخبز من القمح الكامل.

وجبة خفيفة: رقائق الكالي المصنوعة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

العشاء: نودلز الكوسة ("zoodles") مع صلصة المارينارا.

اليوم السادس

الإفطار: شوفان طوال الليل مع شرائح الخوخ ورشة القرفة.

الغداء: بيتزا مغطاة بالجرجير والخضار وجبن موزاريلا قليلة الدسم، أو منزوعة الدسم جزئيًا

وجبة خفيفة: القليل من اللوز الخام الخالي من الملح

العشاء: سلايدر فطر بورتوبيللو مع الجبن السويسري والطماطم مع خبز القمح الكامل.