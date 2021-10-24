الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بطل مصر في بارالمبياد طوكيو: «تحديت إعاقتي عشان أشرّف مصر»

زياد كحيل
زياد كحيل

تحدى الشاب المصري زياد كحيل 21 سنة، المستحيل للوصول لهدفه، فهو لم يعرف معنى للخسارة، بل صمم على خوض معركة حاسمة في حياته.

ويدرس زياد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ويهتم بالسباحة بجانب دراسته العلمية، فهو سباح بارالمبي شارك في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

حياته

قال كحيل، لـ"الدستور": "عندي 21 سنة بدأت السباحة من زمان وكنت بمارسها كعلاج، بسبب عدم معرفة الأطباء لعلاجي، وكنت تايه ووضعت هدف عشان أمشى عليه وعرفت الخطة الكاملة لوصولي لأرقام طوكيو وعرفت كل ده من المدربين والناس اللي بتشجعني وخبرة الناس اللي كنت أعرفها من مدربين ومديرين فنيين".

قصة ساقين

تابع زياد "ولدت بدون الفقرتين الأخيرتين في ظهري وأثناء ولادتي أصبت بشرخ في قدمي داخل منطقة الفخذ، وتسببت الإصابة في إعاقتي وأدت إلى حدوث مشكلة في الحركة، لكن لم تعق طموحي وأهدافي وقررت أن أخوض المعركة وأمارس حياتي كشاب طبيعي".

بداية الإصرار

وواصل:"عرفت إني خارج قائمة طوكيو، لأن اللجنة البارالمبية بتبعت لمصر تخبرها بعدد السباحين والمسموح بالسفر 4 فقط، وهم المحققين المركز العالمي لتمثيل مصر عالميًا لتشريف مصر في طوكيو.

والدتي سبب نجاحي

أضاف بطل العالم في طوكيو 2020: "عمري ما سمحت لحد يقولي مبتعرفش أو ناقصك حاجة، وماما دايمًا كانت في ضهري من البداية وتعبت عليا جدًا، وكمان بابا ساعدني لما شافني بحقق بطولات كبيرة".

بطولات وأمنيات

أضاف زياد:"نفسي أكون بطل عالم وأشرّف مصر، أهلي كانوا في ضهري"، واحتل زياد المركز السادس في تصفيات سباق ١٠٠ متر صدر SB4 وحصل على العديد من الميداليات في السباحة وتحطيم الأرقام القياسية، مؤكدًا أن المياه أعطته حافزًا كبيرًا لتحدي الصعاب:"مش حديدة ماسكها في إيدي اللي هتحركني، أي حاجة ممكن أقدر أوصلها".

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