سيدة المسرح العربي.. سميحة أيوب لـ«الدستور»: ما يعيد «أبوالفنون» لمكانته تقديم أعمال تهم الجمهور

حين علمتُ أننى على موعد معها، وجدتنى أتوقف كثيرًا فى الماضى، تحديدًا داخل شارع شبرا فى الأربعينيات، والسينما الصيفية التى كانت تمر من أمامها فتاة برج الحوت الصغيرة الملتحقة بمدرسة راهبات قريبة من منزلها، والتى تختلس أوقاتًا للذهاب إليها من أجل أن توزع على صديقاتها فى الحى أدوارًا أعجبتها على الشاشة منذ قليل، وتروى لهن ما شاهدته وملامحها تضج بالبهجة، لكنها حين تتلقى سؤالًا منهن: ماذا تريدين أن تكونى يا سميحة؟ تخبرهن بأنها تحلم أن تصبح راقصة باليه.

لكن القدر يمنحها مفتاحًا آخر للحياة حين تصادف بعد أيام صديقة لها طلبت مرافقتها لامتحان التمثيل، لتتغير حياتها إلى الأبد، تضحك فى البداية، ثم تبكى حين يُوجِّه لها زكى طليمات سؤالًا وتستقر على الحلم.

بعد مرور عام واحد، تقف الفتاة ذات الـ١٥ عامًا أمام كاميرا السينما، وبعد عشرين عامًا، بقصة شعر مميزة «آل جارسون»، الفتاة نفسها كانت تصافح المفكر الفرنسى جان بول سارتر حين أشاد بأدائها العظيم ودورها فى مسرحية من تأليفه.

الفتاة تتحول لفنانة كبيرة تتصدر أغلفة مجلة «المصور»، وهى تستعد لدقات خشبة المسرح الذى تقف فوقه بثقة، ولا ترى إلا عيون الجمهور اللامعة، شغلنى كيف تلتهم تلك السيدة الوقت بالنجاح، كما لو كانت ترمى كرة وتعود إليها هكذا ببساطة، السيدة التى خلّدت اسمها كمديرة للمسرح القومى ومديرة للمسرح الحديث لمدة طويلة، سيدة المسرح العربى، سميحة أيوب، التى يحمل مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى اسمها فى دورته السادسة التى تنطلق فى الرابع من نوفمبر المقبل، لنا معها حديث من القلب.

■ ماذا يمثل لك تكريم المهرجان الدولى للمسرح الشبابى بشرم الشيخ فى دورته المقبلة فى نوفمبر؟

- التكريم لأى إنسان يمثل شيئًا مهمًا، أقرب لأن يكون مقابلًا مُرضيًا له، الإنسان الذى أعطى خلال حياته يَسعد كثيرًا، وقد يتوقع التكريم أحيانًا «وأنا تعبت وحبيت وعشقت المسرح والفن».

■ ماذا يمثل لك لقب سيدة المسرح العربى؟

- بموضوعية شديدة قدَّمت أعمالًا فنية جيدة كانت سببًا فى اللقب، الذى منحنى إياه الرئيس السورى الراحل، حافظ الأسد، ولم أمنحه لنفسى.

وقتها كان يكرِّمنى فى سوريا وقال لى: «تقدَّمى يا سيدة المسرح العربى» لارتداء الوسام، ولم يكن فى بالى أنه لقب رسمى، وأنه لا يزيد عن مجاملة أقرب إلى «يا هانم»، ولم أعلم أنه سيظل معى للأبد.

بعد ذلك فوجئت حين نزلت من القصر الجمهورى إلى الشارع بأن سائق التاكسى ينادينى بسيدة المسرح العربى، ويتردد فى التليفزيونات والإذاعة.

■ المشهد الفنى مختلف، والبعض يحن إلى الماضى.. هل رسالة الفن تتغير؟

- تضحك كثيرًا ثم تقول: رسالة الفن منذ بدء الخليقة وحتى الآن رسالة سامية، عظيمة، وواحدة لا تتغير، قد تأتى تيارات «تلخبط» المشهد وتشوِّهه على فترات ما، وقد تأتى فترات هبوط وصعود مثل كل شىء فى الدنيا.

■ وما المفترض أن يفعله الفنان فى حالة «اللخبطة»؟

- فى هذا الوقت يجب على الفنان الامتناع عن الاشتراك فى هدم الإنسان، لأن الفن يبنى الإنسان ولا يهدمه إذا كان لديه قوة الرفض، لأن الرفض يحتاج القوة والقدرة على قول لا، حتى إذا كنت فى أحوج اللحظات إلى العمل، تقول لا، لأنه يشوِّه تاريخك وتاريخ المتلقى.

■ كان هناك مشروع لعودتك للمسرح وتوقف، ما أسباب توقفه؟ وهل هناك مشروعات أخرى منتظرة؟

- كنت بالفعل قررت العودة للمسرح وتحمست «وكنت نازلة بمنتهى الحب»، ثم قررت ألا أعود، وقلت «كفاية مسرح» لأن «السيستم اللى ماشى بيه المسرح الآن لا يرضينى».

■ ما الذى أزعجك تحديدًا؟

- عدم الالتزام، زمان كان الجميع ملتزمًا، ونعمل مثل الجيش، بقواعد واحترام، والحقيقة أن الممثلين معذورون، لديهم تصوير وأكثر من باب للعمل، وبالتالى لا يلتزم البعض بالبروفات، ونتيجة هذا يتأخر العمل.

أيامنا أعظم مسرحية كانت تستغرق ٤٠ يومًا بروفات فقط، الآن قد تصل مدة البروفات لعامٍ كامل، المسرحية التى كنتُ سأشترك بها مضى عليها عام ولم تخرج للنور، وبناءً عليه أخذت قرار أننى لن أكمل، وبلّغتهم به.

■ هل يحق للفنان أن يُحبط؟

- تكررها بصوت مرتفع.. «آه» طبعًا، من الممكن أن يشعر الفنان بالإحباط مما يراه، ولكن هذا الإحباط لا يُدخله فى بوتقة من الحالة المرضية، لكنه كثيرًا ما يردد داخله «خسارة».

■ بداية أحلامك كانت راقصة باليه ثم تغيّر الحلم لطالبة مستمعة داخل معهد التمثيل.. ما وقع تغيير الحلم بعد كل هذه السنين داخلك؟

- حكمة تعلمتها وهى أن الشخص داخله طاقات لا يعرفها إلا وقت المحك، وحين يدخل التجربة يكتشف أشياءً لم يكن يعلمها عن نفسه حتى يتساءل: «كيف حدث ذلك؟».. هذا تمامًا ما حدث لى فى التمثيل.

أحببتُ التمثيل، بل والإخراج، كنتُ أشاهد الأفلام وأوزع الأدوار على صديقاتى بعدها ونعيد تقديمها، كنت ممثلة ومخرجة دون أن أشعر، كما لو كان لعبة، وبعدها اكتملت المعادلة بإرادة الله.

■ على ذكر الطاقات كنتِ مديرًا للمسرح القومى والمسرح الحديث، هل اكتشفتِ طاقات لكِ فى الإدارة؟

- طبعًا اكتشفت نفسى كمديرة، فى البداية حين أخبرونى بالمنصب رفضتُ، وقلتُ لهم إننى ممثلة فقط، وبعدها انتابنى إحساس بالتحدى، وقلت طالما أصبحت مديرًا يجب أن أكون على مستوى الحدث.

كنتُ أعمل فقط، كزميلة ومقربة للجميع، وفى الوقت ذاته كانت هناك قواعد وأسس ونظام، لم أستحدثها، فقط طبقت ما يجب أن يكون وما تربينا عليه فنيًا، لم أتحيز لأحد ولا أفضل شخصًا عن آخر وكل الرءوس متساوية، من أكبر رأس لأصغر عامل.

سميحة أيوب

■ كانت تجربة مهمة؟

- بالطبع، وكان همى الأول والأخير نتاج مسرحى جيد، وكلمة تنويرية للناس، وفرق ذلك جدًا، وظهر فى حب شديد من العاملين ورغبة فى العمل، الجميع يتحدث عن تلك الفترة حتى الآن، وكنت سعيدة لأن نجاح أى عمل مسرحى وقتها يعود لى، فى الأفكار والمخرج والإنتاج واختيار الممثلين كما لو كنت ألعب دورًا ثانيًا.

■ ما الذى يعيد المسرح لمكانته فى رأيك؟

- شىء واحد لا غير، أن نقدم أعمالًا تهم الناس وتحترم عقولهم، «أوتوماتيك» الجمهور سيعود، المسلسل الناجح يكون بسبب مناقشته هموم الناس وكل مشاكل البيوت، المسرح مرآة للحياة، دم ولحم، نناقش من خلاله عقولًا، وحين يشاهد الجمهور المسرحية ويعود إلى منزله ولا ينساها، لكنك الآن تنسى ماذا ترى.

■ بماذا تشعرين وأنت على المسرح؟

- أشعر أننى أمتلك العالم فى كفى، أشعر بالعظمة وأنا أقف أقول «مونولج» مهمًا للناس، المسرح عالم ملهم بالنسبة لى جدًا، أفضل حالاتى وأنا أقف على خشبة المسرح.

سميحة أيوب

■ ما السبب الحقيقى الذى دفعك لعدم مقابلة المفكر الفرنسى «سارتر» رغم انبهاره بتمثيلك على خشبة المسرح؟

- سارتر حضر رفقة سيمون دى بوفوار، وكانت ليلة عرض رهيبة، كان المسرح ممتلئًا عن آخره، وكانت لدىّ مسرحية أخرى أقدمها بعد «الندم»، التى كانت مدتها ٣ ساعات، بعنوان «الإنسان الطيب» لمدة ٤ ساعات، ورفضت إيقاف عرضها فى ذلك اليوم، بحيث حين أنتهى من عرض «الندم» أذهب مباشرة للعرض الآخر، وبمجرد أن أسدل الستار على العرض فوجئت بــ«سارتر» على المسرح، ويقول لى: «أخيرًا لقيت إلكترا فى مصر»- إلكترا هى الشخصية التى قدَّمتها سميحة أيوب فى مسرحية «الذباب أو الندم»- وبارك لى، واحتفلوا بعد العرض ولم أستطع أن أتواجد معهم «خوفت أقعد معاه يقولى كلمة لا تعجبنى».

■ قدمتِ ١٧٠ مسرحية، ما أكثر الأشياء التى لا تنسينها؟

- أتذكر أن مشاكل الرقابة كانت «عمال على بطال»، الشخصيات التى تحضر العروض والمهمة بالنسبة لى كان الجمهور نفسه، وأى فنان كبير يعجبه العمل لأن إعجابه يعنى لى الكثير، لا أنسى الجمهور، الجمهور حين تشعرين بأنفاسه وعيونه معلقة بك مثل النجوم فى الظلام متعة لا تضاهيها متعة.

سميحة أيوب

■ هل اختلف الجمهور؟ وهل يشعر الممثل على خشبة المسرح بهذا الاختلاف؟

- نعم، وتحدث عدوى للجمهور، بمعنى قد يكون الجمهور «نصه مقفل» والنصف الآخر مستجيب، وهناك جمهور تعجبه أى كلمة وهكذا، وبالطبع جمهور الماضى يختلف عن الآن.

■ هل الفنان مفترض أن يكون على درجة من الثقافة؟

- على درجة كبيرة من الثقافة وعلى درجة كبيرة من الذكاء، الذكاء مهم، قد يكون الذكاء ١٠٠٪ والثقافة ٥٠٪ وهو ما يجعل الفنان شخصًا مميزًا، لأن المسيرة تحتاج لذكاء وثقافة، الممثل الذكى يلتهم من الثقافات الأخرى و«يشتغل على نفسه» إذا كان يريد أن يكون فنانًا كبيرًا، ولعلمك كل نص يقرأه الفنان ثقافة.

■ هل لهذا السبب قد يكون هناك فنان موهوب لكنه لا يتمتع بالذكاء فيظل محلك سر؟

- نعم، هناك فنان نصف موهوب لكنه ذكى جدًا «يشبك معاكى» وتحبيه ويعلق مع المشاهدين.

سميحة أيوب

■ من وحى تعبير سابق لك «كنت أقول كلامًا ليس كما الكلام».. هل كنتِ محظوظة؟

- نعم كنت محظوظة «كنت بقول كلام لا اللى قبلى قالوه ولا اللى بعدى هايقولوه»، كانت فترة خصبة جدًا، كان هناك مناخ ثقافى وعَبَق فى مختلف المجالات، من تمثيل وغناء وكتاب وشعر وثقافة، وكانت كل روافد الفنون والثقافة عالية جدًا، كان هناك قضايا كلنا نناقشها، ونبض وحركة نقدية، ازدهار أقرب إلى الأوانى المستطرقة.

سميحة أيوب

■ ما أحلامك للمسرح؟

- أنْ يجد المسرح جمهوره الذى يحبه، ويشعر أنه يدخل لحضور مسرحية من باب الاستفادة وليس قتل الوقت.

■ عودتك إلى السينما كانت مفاجئة، قرارك بالعودة هل ارتبط بتغيير رأيك فى السينما؟

- عدتُ لأن السينما تغيرت، لم تعد الحدوتة راجل طيب وواحدة طيبة، وراجل شرير وواحدة شريرة يخربوا بيت بعض، الآن هناك موضوعات تربوية ونفسية واجتماعية مهمة، تغيَّرتْ السينما، فأحببتُ المشاركة، «زقيت نفسى» وناقشت نفسى وحكاية طويلة لأقنع نفسى بالعمل مرة أخرى، وانتهيتُ مؤخرًا من فيلم آخر هو «ليلة العيد» ويحكى عن اضطهاد المرأة.