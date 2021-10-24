«الرعاية الصحية» تنظم يومًا علميًا عن العلاجات المتقدمة لأمراض الفم والأسنان

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية انعقاد اليوم العلمي عن العلاجات المتقدمة لأمراض الفم والأسنان، بمشاركة أطباء الأسنان بفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة بورسعيد والمنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظة، وبالتعاون مع نقابة أطباء الأسنان ببورسعيد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن اليوم العلمي تناول استعراض أحدث علاجات أمراض الفم والأسنان، وأهمية استخدام الميكروسكوب الجراحي كإحدي الوسائل التكنولوجية المتقدمة في المجالات المختلفة لطب الأسنان، وقدرته الهائلة على علاج أمراض الأسنان بشكل دقيق، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتقليل الوقت اللازم للعلاج.

وأضافت أن المشاركة باليوم العلمي جاء بهدف تبادل الخبرات في مجال العلاجات المستحدثة لأمراض الفم والأسنان، والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية وخدمات طب الأسنان، لضمان توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى، بمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد.

وتابعت أنه شارك باليوم العلمي، نخبة من أمهر أطباء الأسنان بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد، وبحضور كل من د. محمد عبدالمعبود، مدير إدارة طب الأسنان بفرع هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد، د. هبة السيد، عضو إدارة طب الاسنان بفرع بورسعيد، د. ياسر عبدالعليم، قائم بتسيير أعمال نقيب أطباء أسنان بورسعيد، د. مصطفى صايم، أمين صندوق النقابة، د. محمد عبدالستار، عضو النقابة، د. حسن شبابي، عضو النقابة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ساهمت فى تحقيق طفرة كبيرة وهائلة فى مجال الخدمات الطبية المقدمة للمواطن فى جميع التخصصات الطبية، وأولها محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، مثنيًا على دور الكوادر الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ومستواهم العملي والعلمي المتطور، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم لهم بما يحقق استمرارية توفير مستوى طبي أفضل للمواطنين بمحافظة بورسعيد، ويتماشى مع أهداف نظام التأمين الصحى الشامل الجديد الذى يحقق الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين، وبأعلى مستويات الجودة العالمية.