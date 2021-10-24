



قرعة الدوري العام يعني إيه؟ وبـ تتعمل إزاي؟ وإزاي تبقى موجهة؟ وإزاي متبقاش؟

بص يا صديقي العزيز، دلوقتي هم هنا في مصرعاملين سيستم رقمي مجرد، من غير أسماء لـ الأندية، السيستم دا يضمن إنه كله يقابل كله بـ نفس الترتيب.

برضه يعني إيه؟

يعني مثلا مثلا النادي رقم (5) بعده رقم (6)، فـ كل نادي هـ يقابل رقم (5) الجولة اللي بعده يقابل رقم (6).

هل دا ممكن حسابيا؟ طبعا مش ممكن مستحيل، ليه؟ لـ إنه الموضوع مش هـ يظبط. لو أنا نادي خدت رقم (12) مثلا، وقابلت النادي رقم (5) في جولة ما، اللي بعدها هـ أقابل رقم (6)، عادي، لوجيك.

لكن النادي رقم (6) نفسه، لما يقابل النادي رقم (5)، الجولة اللي بعدها يقابل مين؟ نفسه؟ أكيد لأ طيب يقابل رقم (7)؟ أكيد برضه لأ، لـ إن النادي رقم (7)هـ يقابل النادي اللي لعب قصاد رقم (6) الجولة اللي فاتت، فـ هي عمرها ما تظبط.

تعمل إيه؟ هـ تضطر تخلي نادي ما من الأندية ميلعبش مبارياته بـ نفس الترتيب، هـ يبقى بره الرول دا خالص، وكل نادي ييجي الدور عليه يقابل نفسه، يلعب قصاد النادي المحايد دا، اللي هـ ندي له رقم 18.

رقم 18 دا هـ يلعب الجولة الأولى قصاد رقم 10، الجولة التانية قصاد رقم 2، الجولة التالتة قصاد رقم 11، الجولة الرابعة قصاد رقم 3، وهكذا.

إنما بـ استثناء النادي رقم 18، كله هـ يقابل بعضه، في نفس الترتيب.

القرعة بقى إنك تعرف كل نادي هـ ياخد رقم كام، مثلا، الموسم دا الأهلي طلع رقم 1، يبقى أول جولة هـ يقابل رقم 2، التانية رقم 3، التالتة رقم 4. وهكذا بـ الترتيب.

كل نادي هـ يقابل الأهلي، الجولة اللي بعده يقابل الإسماعيلي، توماتيكي توماتيكي، ما عدا النادي رقم 18، اللي هو الموسم دا سيراميكا، يعني بـ مجرد ما يكون مع حضرتك ترتيب الأندية حسب القرعة من (1) لـ حد (18)تقدر تعرف مين هـ يقابل مين في الجولة الكام.

مثلا المقاولين، هـ يقابل المصري في آخر جولة، إشمعنى؟ عشان المقاولين رقم 5 والمصري رقم 14، 5 + 14 يساوي 19، أي فريقين مجموعهم (19) ينقابلوا في آخر جولة، وإنت مغمض كدا.

أي ناديين مجموعهم (20) ينقابلوا في الجولة الأولى، ما عدا 2 و18، لـ إن 18 زي ما قلنا بره الترتيب العام، إنما 3 و17، 4 مع 16، 5 مع 15، وهكذا كل جولة ليها منطقها الحسابي.

مين اللي اخترع السيستم دا؟ والله ما أعرف، بس الدوري الإنجليزي مثلا مش ماشي بـ الطريقة دي، المهم دلوقتي يعني إيه قرعة موجهة؟

يعني الربط بين ناديين توماتيكي، مثلا، لو إنت عايز الأهلي يقابل الزمالك في الجولة الأخيرة، تيجي وإنت بـ تعمل القرعة، الأهلي مثلا طلع رقم 3، إحنا قلنا رقم 3 دايقابل مين في الجولة الأخيرة؟ يقابل رقم 16، عشان مجموعهم 19، يبقى الزمالك هو رقم 16 من غير سحب.

طب والأندية توافق؟ هـ توافق، لـ إننا هـ نقول إنه دي دواعي أمنية، أو أي إكسكيوز يتعلق بـ السيستم، فـ ممكن من خلال توجيه القرعة تعمل حاجات كتير لـ خدمة فريق، أو لـ تعبه، أو لـ خدمة الأندية عموما، أو تعبها.

هـ أدي لـ حضرتك مثال، الاتحاد وسموحة، لما الاتنين يبقى مجموعهم 20، يحصل إيه؟ يتقابلوا في الجولة الأولى، عظيم، طبعا دا هـ يكون ماتش حد منهم، الجولة اللي بعدها اللي لعب على أرضه، هـ يلعب بره، والتاني هـ يلعب في إسكندرية، واللي بعدها، اللي لعب بره هـ يلعب جوه، واللي لعب جوه هـ يلعب بره.

كدا، يبقى مفيش ماتشين نهائي، يتلعبوا في نفس الجولة في الإسكندرية. طبعا فيه مشكلة المصري البورسعيدي، بـ تأثر ع الموضوع دا، فـ يبقوا مضطرين، أو مشاكل الأهلي مع الإسماعيلي، بس كمان مش هـ نزودها بـ إنه الاتحاد وسموحة الاتنين هـ يلعبوا في الإسكندرية.

يعني، الموضوع مليان تفاصيل، ومسلي جدا، يمكن أكتر من الدوري نفسه.

الله كريم!