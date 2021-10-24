الجزائر تشارك في الاجتماع الوزاري بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي برواندا

وصل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مساء اليوم الأحد، العاصمة الرواندية كيجالي، للمشاركة في أعمال النسخة الثانية للاجتماع الوزاري المشترك بين "الاتحاد الإفريقي - الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم: أن جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن محورين أساسيين، يصبو الأول إلى مناقشة التعاون بين المنظمتين لغرض تعزيز قدرات مجابهة العوامل التي تهدد الأمن والسلم في القارتين الأفريقية والأوروبية، فضلا عن ملفات الهجرة وتنقل الأشخاص، والمحور الثاني، سيستعرض من خلاله الوزراء الأفارقة مع نظرائهم الأوروبيين، سبل تشجيع الاستثمار لإحداث تحولات هيكلية مستدامة في أفريقيا وكذلك تطوير كفاءات العامل البشري في ميادين التعليم والعلوم والتكنولوجيا.

وأشارت الوزارة إلى أن لعمامرة سيغتنم فرصة تواجده بكيجالي ليجري محادثات مع نظيره الرواندي، فانسون بيروتا وعدد من المسؤولين في رواندا، لافتة إلى أنه من المرتقب كذلك، أن يعقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، على هامش هذا الاجتماع الوزاري، عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة والأوروبيين، يتناولون خلالها المسائل المدرجة في أجندة الاجتماع، فضلا عن العلاقات الثنائية بين الجزائر وتلك الدول، إضافة إلى الملفات السياسية والأمنية المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.