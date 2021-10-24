أيمن المفلح: الالتزام بالعمل الدؤوب بما يدعم العمل العربي المشترك

قال رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن المفلح : إن "الدول العربية تشهد تحولات وتغيرات اجتماعية وثقافية مختلفة، خاصة في السنوات الأخيرة بسبب أزمات إقليمية وظروف سياسية متغيرة ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ما يشكل تحديا لجهود التنمية المستدامة"، مؤكدا استمرار الالتزام بالعمل الدؤوب بما يحقق الأهداف السامية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبما يدعم العمل العربي المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية :أن ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الـ76 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والتي انطلقت اليوم الأحد في الأردن.

وأضاف المفلح أن "الأردن تشرف برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب منذ شهر ديسمبر 2019، وشهدت تلك الفترة ظروفا استثنائية على العالم أجمع والمنطقة العربية بشكل خاص، جراء تداعيات جائحة كورونا، وما شكلته من تحديات العمل جراء توقف بعض الأنشطة التفاعلية الحضورية، وحرصنا وبالتعاون والتنسيق الوثيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية والأمانة الفنية للمجلس على مواصلة العمل في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وقرارات القمم العربية ذات الصلة بعمل المجلس".

وتابع: أن "إقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب للنظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، يتوج عمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية ومكتبه التنفيذي، ليباشر عمله كمركز إقليمي تستضيفه الأردن، والذي نأمل وبدعمكم أن يكون مركزا ينافس المراكز الدولية المماثلة".

وأشار إلى أن الأردن واجه تحديات مضاعفة في الأعوام الأخيرة في ضوء أعباء كبيرة تحملها جراء استضافة أعداد الكبيرة من اللاجئين، وبذل خلالها جهودا كبيرة لاستقبال الأشقاء اللاجئين من دول تمر بصراعات وتحديات.

ومن جهته، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين جميل حميدان: إن "المملكة الأردنية الهاشمية داعمة دائما للعمل العربي المشترك، وانعقاد الاجتماع يؤكد الإصرار على مسيرة العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتوجهنا نحو المواطن العربي بمختلف فئاته وتحسين حياته، والإصرار على مواصلة جهود التنمية الاجتماعية وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، رغم المصاعب الإضافية التي شكلتها جائحة كورونا وتعطيلها الكبير لعجلة التنمية".

وأضاف: "نسعى للتركيز على الفئات الضعيفة في المجتمع، وبما يمكن المواطن العربي من أن يشعر بالعمل الجاد الذي نقوم به في إطار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومكتبه التنفيذي لضمان تنميته الاجتماعية المستدامة"، مشيرا إلى أن جدول الأعمال يأتي في إطار تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، ومواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من المبادرات المهمة التي تعزز مسيرة العمل العربي الاجتماعي المشترك.

ومن جهتها، قالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير الدكتورة هيفاء أبو غزالة: إن "الأردن على تواصل دائم معنا في إطار متابعة تنفيذ قرارات المجلس وسير أعمال المكتب التنفيذي"، مؤكدة أن الاجتماع يشكل أهمية خاصة.

وأشادت بمبادرة الأردن لتنظيم مؤتمر الوزراء الشؤون الاجتماعية العرب ورؤساء المكاتب التنفيذية للمجالس الوزارية المتخصصة للصحة والشباب والرياضة والسكان والتنمية في إطار تداعيات جائحة كورونا، وتنفيذ الأردن قرار القمة العربية بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية.