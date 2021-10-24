لبلبة: دورى فى «الجواهرجى» مفاجأة

عبرت الفنان لبلبة عن سعادتها بالاشتراك مع النجمة منى زكي في عمل سينمائي جديد سيكون بمثابة تحديد جديد بالنسبالها بسبب طبيعة الشخصية التي تقدمها خلال أحداثه.

وقالت لبلبة، لـ«الدستور»، إنها سعيدة بالاشتراك مع منى زكي لأنها ممثلة ذو قدرات تمثيلية كبيرة للغاية، وفخر لها العمل بجوارها في عمل فني، لافتة إلى أن العمل ملىء بالمفاجآت.

وأشارت إلى أنها قبلت بالعمل لأنها تقدم شخصية مختلفة وجديدها عليها، وهو السبب في قبولها الدور، خاصة مع وجود الفنان الكوميدي محمد هنيدي، لافتة إلى أن العمل سيتم عرضه قريبًا للجمهور.

«الجواهرجي» بطولة محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة وأحمد السعدنى الذي يجسد دورا مهما ومحوريا خلال أحداث الفيلم وتليه الفنانة ريم مصطفى، ثم الفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.

وتشارك لبلبة خال الفترة المقبلة في العديد من الأعمال الفنية المختلفة، وهي إحدى الفنانات التي لمع اسمها في عالم الفن وبالأخص في السينما مع الزعيم عادل إمام وبعض الفنانين الآخرين.