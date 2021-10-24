الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لبلبة: دورى فى «الجواهرجى» مفاجأة

لبلبه
لبلبه

عبرت الفنان لبلبة عن سعادتها بالاشتراك مع النجمة منى زكي في عمل سينمائي جديد سيكون بمثابة تحديد جديد بالنسبالها بسبب طبيعة الشخصية التي تقدمها خلال أحداثه.

وقالت لبلبة، لـ«الدستور»، إنها سعيدة بالاشتراك مع منى زكي لأنها ممثلة ذو قدرات تمثيلية كبيرة للغاية، وفخر لها العمل بجوارها في عمل فني، لافتة إلى أن العمل ملىء بالمفاجآت.

وأشارت إلى أنها قبلت بالعمل لأنها تقدم شخصية مختلفة وجديدها عليها، وهو السبب في قبولها الدور، خاصة مع وجود الفنان الكوميدي محمد هنيدي، لافتة إلى أن العمل سيتم عرضه قريبًا للجمهور.

«الجواهرجي» بطولة محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة وأحمد السعدنى الذي يجسد دورا مهما ومحوريا خلال أحداث الفيلم وتليه الفنانة ريم مصطفى، ثم الفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.

وتشارك لبلبة خال الفترة المقبلة في العديد من الأعمال الفنية المختلفة، وهي إحدى الفنانات التي لمع اسمها في عالم الفن وبالأخص في السينما مع الزعيم عادل إمام وبعض الفنانين الآخرين.

لبلبة هنيدي آخر أعمال محمد هنيدي اعتزال محمد هنيدي الانس والنمس محمد هنيدي احمد هنيدى

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

«الصحة» تغلق مستشفى الرعاية التخصصى بالأميرية

5 أسباب جعلت القضاء الإداري يحكم بعودة مرتضى منصور للزمالك (مستندات)

صلاح يكتب نهاية سولشاير ويقود ليفربول لانتصار تاريخى على يونايتد بخماسية

ماذا يحدث فى السودان؟!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

مؤمن المحمدي

القرعة

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية للجمهورية الجديدة

محمود خليل

«المعدة الشعبية» تنتصر فى صراع «التدين الشعارى»

ماجد حبته

ماذا يحدث فى السودان؟!

حسين دعسة

5 ملايين حصالة فى الولايات المتحدة

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية فى «الخليل» لدعم الأسرى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال

الأردن يحذر إسرائيل من بناء وحدات استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة