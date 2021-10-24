الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حنان سليمان لـ«الدستور»: مبسوطة برد فعل الجمهور على «بدون ضمان»

الفنانة حنان سليمان
الفنانة حنان سليمان

قالت الفنانة حنان سليمان إنها لم تتوقع رد فعل الجمهور عبر السوشيال ميديا على تصدر مسلسل «إلا أنا» حكاية «بدون ضمان» تريندات جوجل، مضيفة: «كنت بمثل عادي، وكنت حاسة إني لسه عندي أفضل، فعلًا مبسوطة برد فعل الناس الغير متوقع، وأنهم عجبتهم الحكاية وشخصيتي».

وأكدت الفنانة حنان سليمان في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن السبب وراء قبولها العمل ضمن فريق عمل حكاية «بدون ضمان» هو الرسالة القوية وراء هذا المشروع، ويناقش قضية اجتماعية هامة تخص كل بيت مصري.

وعن عملها مع الفنان أحمد بدير، قالت: «مش أول مرة نمثل سوا، وفعلًا بتبسط بالشغل معاه، وخبرته الكبيرة اللي بيفيدنا بيها طول ما إحنا شغالين». 

وحكاية «بدون ضمان» ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا» من بطولة النجوم: الشابة هنادي مهنى وإسلام جمال وأحمد بدير وهاجر أحمد، وتدور الحكاية حول ما تتعرض له الفتيات من أزمات وخلافات عديدة نتيجة الزواج، الغير مسئول، مما يؤدي إلى ندم كل من هنادي مهنى وزوجها، وهاجر أحمد وزوجها، ويقرر الثنائي الانفصال وعرض مشكلاتهم في المسلسل.

حنان سليمان الفنانة حنان سليمان مسلسل حكاية بدون ضمان

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بيوت السويس

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