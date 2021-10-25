داعية إسلامى: «5 كلمات لو داومت عليهم يذكرك الله من فوق عرشه»

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، من علماء الأوقاف، إن هناك ذكر لو قاله المسلم سوف يذكره الله بفضله من فوق سبع سماوات بل ومن فوق عرشه أيضا، ومن السهل أن يقوله أي شخص، وأن يردده كذلك.

وأضاف أبوبكر، في فيديو مصور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": إذا انشغل العبد بهذا الذكر، فالله سوف يذكره من فوق عرشه، وإذا لم يسأل العبد ربه بأي شئ فسوف يعطيه مسألته دون طلب، وهذا الذكر لو تردد باستمرار بالقلب والعقل والجوارح فسوف يسوق الله له الرزق من حيث لا يحتسب ولا يدري.

وأشار إلى أن الذكر هو عبارة عن 5 كلمات: “لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمدلله، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله"، نعم الزاد يا رب، فدم عليه أيها المسلم.

قصة ذكر الصحابي حدير الذي ذكره الله من فوق عرشه

وأضوح الشيخ أبوبكر، أن هذا الذكر له قصة، حتى لا يشكك الناس فيما نقوله، فكل ذكر له دليل، وهو " أن قوم من اليمن جاء إلى النبي عليه السلام، وكان معهم صحابي اسمه حدير، دخلوا على النبي وتركوه يحرس الأبل والمتاع، حتى يبايعوا النبي، وانشغل بترتيد هذا الذكر.

وتابع جاد الرب: “وبعدما بايع أصحابه النبي وصافحوه، فأعطاهم هدايا وتمر، ونسوا يأخذوا إلى حدير، وعندما انتهوا من المبايعة فقالوا له ما حدث وأنهم بايعوه للنبي، وعندما انتهوا وركبوا الخيل وذهبوا حيث جاءوا وهم في طريقهم وجدوا شخص ينادي عليهم من بعيد، وقال أفيكم حدير؟ قالوا نعم، قال يا حدير إن رسول الله قد أرسل إليك هديتك، فقال أنا، وراسلك لي مخصوص، فقال النبي قال إن جبريل آتاني وقال لي أن الله يخبرك إلا تنسى حدير، وقال حدير عندما سمعه، الحمدلله رب العالمين ذكرني ربي من قوف سبع سماوات ورحم جوعى وضعفي وقال يا رب كما لم تنسى حدير فاجعل حديرا لا ينساك، وأبلغ الرجل ما قاله حدير، فقال سيدنا الحبيب أما أنك لو رفعت رأسك إلى السماء لرأيت نورا ساطعا بين السماء والأرض”.