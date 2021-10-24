كوبيش: الأمم المتحدة وشركاؤها مستعدون لدعم اللجنة العسكرية فى ليبيا

أشاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم الأحد، بالإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في جنيف قبل عام من الآن.

وقال كوبيش في الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في بيان مساء اليوم، إنهم يشاركون الليبيين الاحتفاء بمرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمخض عنه وقف للمواجهات المسلحة في ليبيا.

وأضاف: "مهد اتفاق وقف إطلاق النار الطريق أمام العملية السياسية الشاملة، التي يقودها ويملك زمامها الليبيون، نحو الاستقرار والوحدة والازدهار والسيادة الكاملة لليبيا كما تم تأكيد الأهمية الحاسمة لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه من قبل المشاركين في المؤتمر الوزاري لدعم الاستقرار في ليبيا الذي عقد يوم 21 أكتوبر في طرابلس".

وشدد يان كوبيش على أنه في مطلع الشهر الجاري، حققت اللجنة العسكرية المشتركة أيضًا منجزاً آخر مهم والمتمثل بالتوقيع على خطة عمل شاملة للانسحاب التدريجي والمتوازن والمتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا أن الأمم المتحدة وشركائها الدوليين على استعداد لدعم اللجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وكذلك خطة العمل من خلال المشاورات مع الأطراف المعنية داخلياً وخارجياً.

كما أشاد بالجهود الداعمة لفريق العمل الأمني ​​التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين.

بعثة المراقبة الأممية تصل ليبيا

وقالت البعثة الأممية في البيان الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني إن الأسبوع الماضي وصلت المجموعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة إلى ليبيا لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن مراقبي الأمم المتحدة سيعملون تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وشدد المبعوث الخاص إلى ليبيا على الدور الهام للجنة العسكرية المشتركة في إجراءات بناء الثقة المتمثلة في استئناف صادرات النفط وتبادل المعتقلين وإعادة فتح المجال الجوي وإعادة فتح الطريق الساحلي.