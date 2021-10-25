انتهاء المعاينات المبدئية لـ110 متقدما بـ«جمعيتي» في الجيزة

أكد المحاسب طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه يتم حاليا استكمال إجراءات المعاينات المبدئية لمشروع «جمعيتي» للمرحلة الرابعة لشباب الخريجين، بمتوسط إجراء المعاينات على لـ10 متقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها يوميا.

وأعلن أنه تم الانتهاء من إجراء المعاينات المبدئية لـ 110 متقدمًا بمشروع جمعيتي للمرحلة الرابعة لشباب الخريجين، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة من مديرية التموين هي التي تعاين باقي أعداد المتقدمين الباقيين وهم 89 خلال الفترة المقبلة، حيث أن فترة السماح لإنهاء المعاينات المبدئية لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن إجمالي المتقدمين للمرحلة الرابعة لشباب الخريجين والمسجلين في قاعدة البيانات بوزارة التموين، خاصة بعد اختيار 199 لإجراء المعاينات المبدئية لهم حتى نهاية الشهر الجاري، وبعد الانتهاء سيتم إرسال كشوف المقبولين إلى إدارة مشروع جمعيتي يديوان وزارة التموين لاعتمادهم للخطوة الثانية والأخيرة وهي إجراء للمعاينات النهائية.