«التنسيقية» تعد «فيديوجراف» بمناسبة اليوم العالمى للإعلام الإنمائى

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، «فيديوجراف»، بمناسبة اليوم العالمى للإعلام الإنمائي، الذى حددته الأمم المتحدة يوم 24 أكتوبر يومًا عالميًا للإعلام الإنمائي؛ للفت الانتباه لمشاكل التنمية وأهمية التعاون الدولي، حيث يلعب الإعلام دورًا مهمًا في نشر الوعي لتنمية المجتمعات.

ويتوافق هذا اليوم العالمي مع تاريخ اعتماد الاستراتيجية الإنمائية الدولية، تشهد مصر جهود تنمية واسعة يرصدها الإعلام الوطني.

وأطلقت مصر فى 2015، الأجندة الوطنية للتنمية "رؤية مصر 2030"، وتعكس رؤية مصر 2030 لاستراتيجية طويلة المدى للدولة، وتعكس مبادئ التنمية المستدامة والتنمية الإقليمية المتوازنة، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.

وأطلقت تنسيقية شباب الأحزاب استراتيجية جديدة تستهدف استقبال مزيد من الآراء السياسية من خارجها عبر منصاتها سواء على صفحات وتطبيقات مواقع التواصل أو عبر موقعها الصحفي، فضلاً عن تحويل لجانها إلى منتديات موسعة، وتدريب أعضائها الجدد بشكل متميز، وكذلك تدريب دفعة من المتطوعين.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب إبراهيم رمضان، عضو التنسيقية بخالص التهاني لتكريمه من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط بعد حصوله على جائزة مصر للتمييز الحكومي ٢٠٢٠، ضمن أفضل 10 موظفين أداءً في الحكومة، متمنية للزميل إبراهيم رمضان دوام التوفيق والسداد.

كما تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب للنائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن التنسيقية بخالص التهاني لحصولها علي الماجستير في دراسات التنمية من جامعة ساسكس المصنفة الأولى على العالم في هذا التخصص.

كان موضوع الرسالة عن "دراسة العلاقة بين رقمنة برامج الحماية الاجتماعية في مصر وتحقق أهداف التنمية المستدامة رقم ١،٤،٥ " بدراسة حالة عن برنامج تكافل و كرامة، متمنية لها دوام التوفيق والسداد.