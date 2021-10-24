الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك «حماة الصداقة - 5»

القوات المسلحة
القوات المسلحة

استمرت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك «حماة الصداقة - 5» بمشاركة قوات المظلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوى الروسية، وتستمر فعالياته حتى 29 أكتوبر الجاري، بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة قوات المظلات.

وشهدت الأيام الماضية للتدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت البيانات العملية وأساليب المهارة في الميدان والتكتيكات وتنفيذ العديد من الرمايات المختلفة النمطية وغير النمطية نهارًا وليلًا، وكذلك تنفيذ عدد من القفزات التدريبية لصقل مهارات العناصر المشاركة بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والإدارة والسيطرة وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف المختلفة، وذلك فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

«الصحة» تغلق مستشفى الرعاية التخصصى بالأميرية

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

ضبط عصابة نسائية دولية تنصب على المواطنين عبر «فيس بوك»

عودة مرتضى منصور لرئاسة نادى الزمالك (إنفوجراف)

بارد ليلًا وفرص للأمطار.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 ملايين حصالة في الولايات المتحدة

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية فى «الخليل» لدعم الأسرى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال

الأردن يحذر إسرائيل من بناء وحدات استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة