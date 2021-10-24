الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق أولى جلسات المشاركة المجتمعية لتنمية وتطوير الصعيد (صور)

القاضي يدشن أولي
القاضي يدشن أولي جلسات المشاركة المجتمعية

دشّن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، الأحد، أولى جلسات المشاركة المجتمعية، بديوان عام المحافظة التي تستهدف مناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022/2023 ومتوسطة الأجل 2022/2025 وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية.

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القاضي يدشن أولي جلسات المشاركة المجتمعية

جاء ذلك بحضور، اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز رئيس المدينة، والدكتورة شيرين إبراهيم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور عمرو عثمان وحدة التنفيذ برنامج التنمية المحلية، والمهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وعدد من الجهات المعنية. 

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القاضي يدشن أولي جلسات المشاركة المجتمعية

وعبر المحافظ، عن سعادته بحضور ممثلين عن المجتمع المحلى بالمحافظة للمشاركة في وضع المقترحات للمشروعات التي سيتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية للمحافظة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المنيا، خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس السيسي بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.

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القاضي يدشن أولي جلسات المشاركة المجتمعية

أوضح المحافظ أن الحكومة المصرية دشنت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية حيث شملت المرحلة الأولى محافظتي سوهاج وقنا، والمرحلة الثانية ستضم المنيا واسيوط بداية من العام الحالي 2021 / 2022 .

وطالب المحافظ المواطنين، بوضع المقترحات للمشروعات بناءا على وجهة نظرهم وما يرونه في قراهم، خاصة وأن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي، مشيراً إلى أن المواطنين رقباء على العمل في جميع المشروعات .

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القاضي يدشن أولي جلسات المشاركة المجتمعية

كما قدمت الدكتورة شيرين إبراهيم، عرض تقديمي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث تناول لمحة عامة عن البرنامج والأهداف والمكونات والإطار العام، والممارسات المثلى للبرنامج وآليات تعميمها على المستوى المركزي والمحلى، إضافة إلى الآليات المؤسسية للمشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات الاجتماعية في البرنامج .

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القاضي يدشن أولي جلسات المشاركة المجتمعية

وقال هشام عباس إن الخطة الاستثمارية للمحافظة التي بصدد الاستماع إلى مقترحات المواطنين تتمركز في مشروعات الإدارة المحلية وهى قطاعات ( الكهرباء – الكباري – الرصف – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء – تحسين البيئة ) ، ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قطاعات ( الصرف الصحي – مياه الشرب - التكتلات الاقتصادية – أسواق – مواقف – تطوير المناطق الصناعية – وحدات صحية )، ومشروعات حياة كريمة ( البنية التحتية والمرافق – الصحة – التعليم – الشباب والرياضة . 

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القاضي يدشن أولي جلسات المشاركة المجتمعية

وأدار المحافظ نقاشًا مع المواطنين للاستماع إلى مقترحاتهم للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022/2023 ومتوسطة الأجل 2022/2025.

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القاضي يدشن أولي جلسات المشاركة المجتمعية
محافظ المنيا يدشن جلسات المشاركة المجتمعية الخطة الأستثمارية للمحافظة الدكتور محمد أبو زي اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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