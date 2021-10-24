محافظ أسوان يوجه بمعالجة طفل الغرغرينا بعد نشر قصته على «فيسبوك»

استجاب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لحالة الطفل أحمد مصطفى عبد العزيز، 13 سنة، الذى يعانى من غرغرينا فى القدم اليمنى عقب نشر حالته الصحية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

أعطى محافظ أسوان توجيهاته للمسؤولين بالتعامل السريع مع حالة الطفل، وأكد الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان ، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة أنه سيتم الفحص الطبي والتشخيص الفوري لحالة الطفل أحمد مصطفى، والعمل على تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، خاصة أن الفحوصات الطبية التي ستتم له ستحدد الأسلوب المناسب للعلاج.

وواصلت مبادرة "الناس لبعضهم" التى أطلقها محافظ أسوان فى مارس 2020 سلسلة النجاحات والإنجازات التى يتكاتف فى تحقيقها كافه الجهود الحكومية والأهليه لرفع الكاهل عن الفقراء والمرضى لتجسد بذلك أكبر ملحمة مجتمعية.

وفى إطار أعمالها الإنسانية المستمرة فقد إستجابت المبادرة لمناشدة أحد المواطنين للتدخل لإنقاذ نجله والذى ولد بكلية واحدة حيث أجريت له جراحه فى مكان غير مخصص نتج عنه ضيق مع تليف حول الحوض والكلى والحالب ، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى وتم التدخل الجراحى بنجاح.

من جانبها، أكدت د. غادة أبو زيد نائب المحافظ والمشرف العام على مبادرة " الناس لبعضهم " بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فإن المبادرة لديها تواصل جيد مع المواطنين ، بجانب وجود فريق ميدانى يعمل على مدار الساعة للوصول إلى المستحقين من خلال أدله طبيعية مما يسهل على القائمين بتنفيذ المبادرة سرعه إتخاذ القرار بشأن مع يعرض عليها من حالات إنسانية طارئة.

قالت نائب محافظ أسوان إن المبادرة ساهمت فى توقيع الكشف الطبى على 765 مريض فى جميع التخصصات ، كما تم إجراء جراحات صغيرة ومتوسطة وكبيرة لعدد 158 مريض ، مع صرف روشتات شهرية لعدد 73 مريض من أصحاب الأمراض المزمنة والسمنة ، بجانب توفير عدد 23 من الأجهزه التعويضية وتركيب طرف علوى وسفلى ، وأجهزه شلل الأطفال ، بالإضافة إلى توفير سراير ومراتب لعدد من الأطفال المصابين بالشلل الرباعى.