بمشاركة 5 غواصين.. فرق الإنقاذ تواصل بحثها عن جثمان طالب بنها

واصلت عمليات البحث والتمشيط بفرع دمياط بنهر النيل في قرية كفر طحلة مركز بنها بالقليوبية لليوم الثامن علي التوالي؛ للبحث عن جثة الطالب محمد عزت بلال الغارق منذ الأحد الماضي دون العثور على جثته حتى تهدأ نيران الأسرة.

وأوضح الأهالي أنه يشارك في عمليات البحث غواصين من 5 محافظات وهى "الإسكندرية والشرقية والقليوبية والمنوفية والغربية"، كما تم الاستعانة بأحد الحفارات لإزالة الأشجار والحشائش الجرفية لتسهيل عملية البحث وسط المياه.

وتحاول قوات الانقاذ النهري بمديرية أمن القليوبية وغواضين الخير على مستوي الجمهورية الوصول لجثمانه حيث إن المنطقة وعرة وسط مطالبات الأهالي بالاستعانة بالضفادع البشرية المدربة والدفع بمعدات متطورة للبحث.

ضم فريق غواصين الخير كلا من وائل شعبان من الغربية ومحمد دولار من الشرقية والكابتن عزب عبد الحميد من الدقهلية وآخرين من عدة محافظات يعملون تطوعا في محاولة للعثور على الجثمان، على أن يتم الاستعانة بفريق جديد من الغواصين من الاسكندرية بقيادة الكابتن إيهاب المالحي قائد فرق غواصين الخير علي مستوي الجمهورية للمساعدة في البحث.

أوضح عم طالب بنها الغريق أن الجميع يأمل ظهور الجثة حتي نستطيع دفنها ويرتاح قلب والده المكلوم في وفاة ابنته قبل الحادث بأيام مطالبا بسرعة البحث عن الجثة، مناشدًا الجهات المختصة والمسؤولين بالدفع بأجهزة حديثة والاستعانة بالضفادع البشرية واللانشات المزودة باجهزة كشف القاع والسونار الحديث حتي تسهل من عمليات إنتشال الجثة.