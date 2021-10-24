الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة الحكومة التونسية تتوجه إلى السعودية للمشاركة فى قمة «الشرق الأوسط الأخضر»

نجلاء بودن
نجلاء بودن

توجهت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، في أول زيارة رسمية لها خارج البلاد، وذلك للمشاركة في "مبادرة قمة الشرق الأوسط الأخضر" التي تحتضنها مدينة الرياض يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، بحضور العديد من رؤساء دول العالم والحكومات.

وذكرت وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، أنه يرافق "بودن"، في هذه الزيارة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي.

ويحضر قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" قادة بارزون من المنطقة والعالم، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود نحو تنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة.

وتناقش قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" على مدى يومين، تحديات التحول في الطاقة وتحقيق التوازن، وكذلك الصناعات كثيفة الكربون، والفرص الاستثمارية الجديدة في الاقتصاد الأخضر. 

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار السعي إلى إحداث تأثير عالمي ودائم في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام بشكلٍ قوي وفاعل في تحقيق المستهدفات العالمية بما يدفع الجهود المبذولة لحل الأزمات المرتبطة بالمناخ بشكلٍ منسق إقليميًا ودوليًا. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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