الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

يدخن 900 حجر.. صعيدي يستعد لدخول موسوعة جينيس بأطول شيشة (صور)

اطول شيشة في مصر
اطول شيشة في مصر

على الرغم من كونه مقيمًا في أقصي جنوب الصعيد، وتحديدًا بنجع حمادي شمال قنا، إلا أنه يستعد لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بأطول نرجيلة "شيشة" في مصر والوطن العربي.

رأفت حليم، 51 عامًا، مقيم بقرية عزبة نقيب بمركز نجع حمادي، مهندس زراعي، قام بتصنيع أطول شيشة في مصر والوطن العربي يبلغ طولها 3 أمتار، لافتًا إلى أن تلك الشيشة خاصة به ومنع مشاركة أصدقائه بها: "الشيشة دي طلبي الخاص".

اطول شيشة في مصر

يقول حليم، لـ"الدستور"، إنه قام بشراء الشيشة منذ قرابة من 20 عامًا، موضحًا أنه بدأ التدخين منذ نحو 30 عامًا، قائلًا:"دي دماغي كده وده كيفي ومبقدرش اشرب معسل على شيشة صغيرة لأني بصدع وبكح والشيشة الأطول من بتاعتي موجودة في العاصمة العراقية بغداد".

وذكر ابن مدينة نجع حمادي أن تلك الشيشة كلفته 1300 جنيه، حيث يعتبرها مزاج وكيف في تدخين المعسل، مؤكدًا أنه يقوم بتدخين 30 حجر من معسل السلوم يوميًا بمعدل 900 حجر شهريًا (نصف كيلو من المعسل على مدار 48 ساعة).

اطول شيشة في مصر

وأكد حليم في سياق تصريحاته أنه لا يلتفت لأي تعليقات أو أنتقادات:"أنا بحب كده وأهل منطقتي مفيش حد فيهم بيعلق تعليقات مسيئة أو خارجة على الإطلاق"، لافتًا إلى أنه يستعد لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول نرجيلة في الوطن العربي، حيث يعتبر أن ذلك إنجاز كبير في الموسوعة.

اطول شيشة في مصر
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