الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تغلق مستشفى الرعاية التخصصى بالأميرية

وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

أعلن مصدر في وزارة الصحة والسكان عن غلق مستشفى الرعاية التخصصي في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، وذلك خلال حملة شنتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، بالتعاون مع مباحث التموين.

وأوضح المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، أن المستشفى يعمل دون ترخيص من وزارة الصحة والسكان، إلى جانب رصد مخالفات للاشتراطات الصحية في قسم الرعاية المركزة، وغرفة العمليات، والقسم الداخلي، والمطبخ.

وفى نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 59 مركزًا خاصًا مخالفًا لعلاج الإدمان بـ6 محافظات، ضمن حملات مكثفة نفذتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، بالتعاون مع مباحث التموين، خلال الفترة من 1 حتى 29 من شهر سبتمبر الماضي، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات الدورية تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق بروتوكولات العلاج وبروتوكولات مكافحة العدوى، وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية.

وأضاف "مجاهد" أنه تم المرور على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، الإسكندرية، المنيا) للتأكد من استيفاء المنشآت الاشتراطات الصحية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور.

من جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن المخالفات التي تم رصدها شملت عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت دون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، وكذلك العثور على أدوية منتهية الصلاحية وغير مرخصة.

وأضاف "زكي" أنه تم تحرير محاضر حيال جميع المخالفات التي تم رصدها بالمراكز، لافتًا إلى أن تلك الحملات تمت من خلال فريق مختص من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وإدارة مكافحة العدوى، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتفتيش الصيدلي.

الصحة مستشفى الرعاية التخصصي منطقة الأميرية حملة الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص التموين

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