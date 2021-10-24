«صُدفة» تقود حنان زكي لتأسيس شلتر لإنقاذ الكلاب المعرضة للخطر

الصدفة وحدها قادت حنان زكي لتنخرط في مجال إنقاذ ورعاية الكلاب، بعد أن وجدت نفسها أمام كلب مصاب بالشلل نتيجة حادث سيارة، فما كان منها إلى أن اتجهت به إلى أقرب عيادة بيطرية لمعالجته، لتصادفها مشكلة أخرى وهي عدم إمكانية عودة الكلب إلى الشارع واحتياجه للرعاية الطبية، وكانت المرة الأولى التى تعرف فيها وجود جمعيات للرفق بالحيوان في مصر.

وتقول حنان لـ الدستور: “في العيادة تعرفت على عدد من المهتمين بالحيوانات الذين ينقذون الحالات المصابة أو المعرضة للخطر، واشتركت معهم في إنقاذ كلب من على محور 26 يوليو، وواجهنا الأزمة نفسها الخاصة بمكان لبقاء الحيوانات بعد تلقيها العلاج الطبي ومن هنا جاءت فكرة إنشاء شلتر أو ملجأ لرعاية الكلاب، وبالفعل بدأنا في مكان صغير، ونقوم نحن وأصدقائنا بالانفاق عليه، والعمل فيه”.

تأسيس ملجأ

وتضيف: “خلال عام ونصف أصبح الشلتر يضم نحو 200 كلب، وهو رقم كبير يفوق قدرتي أنا والمجموعة التى تعمل معي، فقررنا في هذه اللحظة الانتقال إلى ملجأ أكبر، والتحول لجمعية مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي حتى يتسنى لنا الحصول على تبرعات لهذا العدد الضخم من الحيوانات، وخلال 5 سنوات أصبح لدينا ما يزيد عن 500 كلب”.

وتشير حنان إلى أن قضية الرفق بالحيوان أصبحت محل اهتمام من الدولة بصورة كبيرة في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وضع ضمن استراتيجية 2030 قضية الرفق بالحيوان، وتعقيم الحيوانات الضالة، وهو ما تم بصورة رسمية في مدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، حيث تواصلت أجهزة المدينتين مع الجمعيات المعنية لتعقيم الكلاب، كما أن الجهاز الشرطي تطور بصورة كبيرة فيما يتعلق قضية الرفق بالحيوان، وهو ما يتضح في البلاغات التى نقدمها بتعذيب الكلاب حيث كانت في البداية محل سخرية لكن الآن هناك اهتمام كبير بها.