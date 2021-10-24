74 عالِمًا بجامعة الإسكندرية ضمن قائمة علماء العالم ‏المتميزين

هنّأ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، علماء جامعة الإسكندرية (74 عالما) الذين أُدرجوا ضمن قائمة أعلى 2% من علماء العالم ‏المتميزين، في قواعد البيانات التي أطلقتها منصة إلسيفير ‏"Elsevier‏" العالمية، وفقًا لمؤشرات ‏الاستشهادات لعام 2021.

وضمت قاعدة البيانات أكثر من 100,000 من كبار العلماء، حيث ‏وفرت قاعدة البيانات معلومات موحدة عن الاستشهادات، ومؤشر ‏h‏، ومؤشر ‏hm‏ المُعدل ‏للتأليف المشترك، وغيرهما من مؤشرات.

وتم تصنيف العلماء في 22 مجالًا علميًا و176 حقلًا ‏فرعيًا، كما تم أيضًا توفير النسب المئوية الخاصة بالميدان والحقل الفرعي لجميع العلماء.

وبلغ عدد العلماء المصريين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية في هذه ‏القائمة 923 عالما.‏

وصرح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أمس، بأن نتيجة تصنيف "التايمز" العالمي للدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2022 أدرجت جامعة الإسكندرية بترتيب (301- 350) على مستوى العالم.

وأشاد "قنصوة" بالجهود المتميزة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتحقيق خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنبثقة من خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

IMG-20211024-WA0038