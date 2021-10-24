74 عالِمًا بجامعة الإسكندرية ضمن قائمة علماء العالم المتميزين
هنّأ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، علماء جامعة الإسكندرية (74 عالما) الذين أُدرجوا ضمن قائمة أعلى 2% من علماء العالم المتميزين، في قواعد البيانات التي أطلقتها منصة إلسيفير "Elsevier" العالمية، وفقًا لمؤشرات الاستشهادات لعام 2021.
وضمت قاعدة البيانات أكثر من 100,000 من كبار العلماء، حيث وفرت قاعدة البيانات معلومات موحدة عن الاستشهادات، ومؤشر h، ومؤشر hm المُعدل للتأليف المشترك، وغيرهما من مؤشرات.
وتم تصنيف العلماء في 22 مجالًا علميًا و176 حقلًا فرعيًا، كما تم أيضًا توفير النسب المئوية الخاصة بالميدان والحقل الفرعي لجميع العلماء.
وبلغ عدد العلماء المصريين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية في هذه القائمة 923 عالما.
وصرح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أمس، بأن نتيجة تصنيف "التايمز" العالمي للدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2022 أدرجت جامعة الإسكندرية بترتيب (301- 350) على مستوى العالم.
وأشاد "قنصوة" بالجهود المتميزة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتحقيق خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنبثقة من خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.