الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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74 عالِمًا بجامعة الإسكندرية ضمن قائمة علماء العالم ‏المتميزين

الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوة

هنّأ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، علماء جامعة الإسكندرية (74 عالما) الذين أُدرجوا ضمن قائمة أعلى 2% من علماء العالم ‏المتميزين، في قواعد البيانات التي أطلقتها منصة إلسيفير ‏"Elsevier‏" العالمية، وفقًا لمؤشرات ‏الاستشهادات لعام 2021.

وضمت قاعدة البيانات أكثر من 100,000 من كبار العلماء، حيث ‏وفرت قاعدة البيانات معلومات موحدة عن الاستشهادات، ومؤشر ‏h‏، ومؤشر ‏hm‏ المُعدل ‏للتأليف المشترك، وغيرهما من مؤشرات. 

وتم تصنيف العلماء في 22 مجالًا علميًا و176 حقلًا ‏فرعيًا، كما تم أيضًا توفير النسب المئوية الخاصة بالميدان والحقل الفرعي لجميع العلماء.

وبلغ عدد العلماء المصريين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية في هذه ‏القائمة 923 عالما.‏

وصرح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أمس، بأن نتيجة تصنيف "التايمز" العالمي للدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2022 أدرجت جامعة الإسكندرية بترتيب (301- 350) على مستوى العالم.  

وأشاد "قنصوة" بالجهود المتميزة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتحقيق خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنبثقة من خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

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جامعة الإسكندرية علماء قائمة أعلى 2 من علماء العالم العالم ‏المتميزين في قواعد البيانات منصة إلسيفير ‏Elsevier‏

رئيس التحرير

وائل لطفي

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