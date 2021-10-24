«حياة كريمة» توقع الكشف على 800 مواطن ضمن قافلة طبية مجانية بالمنوفية

نظمت مؤسسة “حياة كريمة” بالمنوفية، بالتعاون مع لجنة الاستغاثات والطوارئ بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية، القافلة الطبية المتكاملة بتواجد ١٥ تخصصا طبيا.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنه توقيع الكشف على ٨٢٥ مواطنًا وصرف الأدوية وتحويل للعمليات الجراحية وتلقي لقاح كورونا وعمل نظارات طبية بالمجان، وذلك بجزيرة أبوداود بمركز السادات، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتحت إشراف اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

كما شاركت جامعة السادات بقافلة بيطرية كبيرة وقعت الكشف على أكثر من ٣٠٠ حالة وصرف أدوية مجاني، وتأتي القافلة ضمن خطة مؤسسة “حياة كريمة” بالمنوفية للوصول للقرى المحرومة والأكثر احتياجا.

يذكر أن مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية من خلال المتطوعين وبالتنسيق مع محافظة المنوفية ومديرية الصحة بالمحافظة وبالتعاون مع مدرية الشباب والرياضة، قد شاركت في تنظيم مراكز تلقي لقاح كورونا بمراكز الشباب في مدن و مراكز المحافظة.

وأكد المهندس محمد ربيع، منسق المؤسسة بمحافظة المنوفيه، أن المبادرة شاركت في حملة تلقي لقاح فيروس كورونا والتي بدأت يوم السبت ١٨ سبتمبر من خلال متطوعين حياة كريمة من شباب محافظة المنوفية، كما أضاف أن الحملة لاقت إقبالًا كثيفًا من المواطنين بجميع مراكز المحافظة في صباح اليوم الأول لها.