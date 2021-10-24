وزارة الرياضة تنفذ دورات لتدريب الشباب ضمن أنشطة «أندية التطوع»

استعرضت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، فعاليات تنفيذ خُطة وأنشطة أندية التطوع بمراكز شباب محافظات الغربية والفيوم وقنا، خلال شهر أكتوبر الجاري 2021، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتواصل الوزارة عقد دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر، داخل مركز شباب الراهبين التابع لقطاع الشباب والرياضة بمدينة سمنود، في محافظة الغربية، بمشاركة أعضاء نادي التطوع، كما يجري تنفيذ ندوة تعريفية عن آليات إعداد قادة المستقبل داخل أندية التطوع، داخل مركز شباب الوقف بمحافظة قنا، بجانب توضيح دور أندية التطوع تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

كما نظمت الوزارة داخل مركز شباب العدوة بمحافظة الفيوم، ورشة عمل تدريبه في مجال المهارات الحياتية، لتشمل مهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة والاقناع وإدارة الوقت والثقة بالنفس، حيث تم تقسيم ورش العمل الي أنشطة متعددة، بحضور مدربة برامج التعليم المدني الدكتورة مروة احمد بليدي.

يأتى ذلك بهدف التدريب وتعريف الشباب بمفاهيم التطوع، "التطوع للتنمية"، و"تمكين الشباب والنشء"، بالإضافة إلى التدريب على الخطوات الأولى اللازمة للعمل التطوعى، ودور المتطوعين داخل مجتمعاتهم، وأنواع العمل التطوعى، وأهميته، ومجالاته.

وتشمل فعاليات تنفيذ ورش عمل أندية التطوع "ورشة عمل عن العمل التطوعي، تعريفه، أهميته، أنواعه، مجالاته، دور المتطوعين داخل مراكز الشباب، ونشر ثقافة العمل التطوعي والتركيز على مفهوم العمل المجتمعي"، التي تنفذ من خلال الإدارة العامة للشباب.