الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 75 طن مخالفات وإزالة حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بالمنيا

حملات نظافة بالمنيا
حملات نظافة بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة، داخل عدد من القرى التابعة لها، حيث رفعت 75 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي، كما أوقفت حالة تعدي على أراضي الدولة، ونظمت حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بدون ترخيص بشوارع المدينة.

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حملات نظافة بالمنيا

وقال عادل عوض، رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، إن قسم البيئة بالقرية واصل تكثيف حملات النظافة بالقرية، حيث تم رفع 25  طن من المخلفات والتراكمات من قرية "طوه" والعزب المجاورة لها، ونقلها إلى المقالب العمومية، للحد من انتشار الأمراض والفيروسات وخاصةً فيروس كورونا.

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حملات نظافة بالمنيا

وأضاف رئيس القرية أنه تم إيقاف وإزالة أعمال مخالفة على أراضي أملاك دولة بمساحة ١٧٥م، بقرية ٨، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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حملات نظافة بالمنيا

 و"صفط الخمار"، جهودها المبذولة للارتقاء بمستوى منظومة النظافة، حيث رفعت 50  طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

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حملات نظافة بالمنيا

وأوضح إسلام عبدالسلام، مدير الإعلانات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن إدارة الإعلانات وفريق العمل بالإدارة، شنوا حملة توعية بشوارع المنيا بمناطق (شارع الحسيني، الشارع الجديد، ميدان الصهاريج)، لحث أصحاب المحال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة والإدارية، بضرورة تقنين أوضاعهم في ترخيص اللافتات والإعلانات الخاصة بهم، وإزالة جميع المخالفات الخاصة بهم، وفي حالة مخالفة ذلك، يقع تحت طائلة القانون رقم 119 لسنة 2008.

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حملات نظافة بالمنيا

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإعلانات بشوارع المدينة، للحفاظ على المظهر الجمالي لمدينة المنيا، والإزالة الفورية لأي نوع من أنواع الإعلانات المخالفة، موجهًا رسالة إلى أصحاب المحال التجارية بمدينة المنيا، بسرعة تقنين أوضاعها للعمل بالشكل القانوني والمنظم، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة، لرفع كفاءة العمل في كل القطاعات لتقديم خدمة متميزة للمواطنين. 

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حملات نظافة بالمنيا
المنيا رئيس المدينة رفع مخلفات إزالة حالة تعدي علي أملاك الدولة رفع الإعلانات المخالفة الدكتور عادل عوض اللواء ياسر عبد العزيز

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