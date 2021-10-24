«المفوضية العليا الليبية» تعلن خطة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح، أن فتح باب الترشح للانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر سيتم بعد إكمال الاستعدادات اللوجستية، مشيراً إلى أن المفوضية بانتظار ورود تعديلات من مجلس النواب الليبي على قانون انتخاب الرئيس، ليتم بعدها تحديد الإطار الزمني للانتخابات.

وأكد السائح - حسبما ذكرت قناة 218 الليبية - أن انتخاب رئيس الدولة سيكون بناء على مقترح مقدم من المفوضية إلى مجلس النواب، مضيفاً أن إدارة المفوضية تنظر إلى مجلس النواب على أنه السلطة التشريعية المخولة بإصدار القوانين الانتخابية، والقضاء هو الفيصل لحل أي نزاع حاصل بشأنها.

وشدد على أن عملية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية ستتم بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما، لافتاً إلى تفسيرين لهذا التزامن، الأول يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، والثاني إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً وبعد 30 يوما تجرى البرلمانية، ويشترط في المرشحين للرئاسة الحصول على 5000 تزكية.

وحول موعد فتح باب الترشح للانتخابات، قال السائح إن ذلك قد يتم في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل، مبيناً أن هناك تعديلات تم إنجازها وأخرى بانتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من جانب مجلس النواب.

وشدد رئيس المفوضية الجميع على الالتزام بتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة، وإجرائها في 24 ديسمبر كموعد للانتخابات كما هو محدد.