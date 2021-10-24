الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«هندسية القوات المسلحة» تطلق مسابقة لاختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية

الهيئة الهندسية للقوات
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

 نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسابقة يشارك بها كافة أبناء الشعب المصري للاشتراك بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم للعاصمة الإدارية وصياغة جملة دعائية، بالإضافة إلى تصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة تعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة والنهوض بالمجتمع من خلال العلم والفن والابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة.

 وتهدف المسابقة لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في البناء والتطوير لتحقيق نهضة شاملة في شتى المجالات، على أن يتم المشاركة في هذه المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني www.egbranding.eg  فقط، ويكون آخر موعد لاستقبال الأعمال عبر الموقع الإلكتروني الخميس 18 نوفمبر المقبل، وسوف يتم فحص وفرز وتقييم جميع الأعمال من خلال لجنة تضم نخبة من الخبراء والمفكرين والأدباء.

وقالت الهيئة إن إطلاق المسابقة يأتي في إطار حرص القوات المسلحة على الاستفادة من إبداعات أبناء الشعب المصري في المشروعات القومية التي تشرف على تنفيذها، وفي إطار الاستعدادات لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.

مسابقة لاختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية
مسابقة لاختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية
مسابقة لاختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية
مسابقة لاختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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