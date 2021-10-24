هل يجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ .. الإفتاء تجيب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي سؤالًا حول حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، وهو الحكم الشرعي الذي يبحث عنه كثير من المسلمين عبر مواقع البحث، حيث يريد العديد التأكد من صحة الصلاة ومعرفة الحكم الشرعي لصلاة الفجر بعد طلوع الشمس.

هل يجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: إن الشرع الحنيف حدد مواعيد لأداء الصلوات الخمس، ويجب على المسلم أن يقضي الصلاة التي لم يدركها.

وأضاف أن مَنْ أَخَر صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، عمدًا يأثم شرعًا على ذلك ويجب عليه أن يؤدي الصلاة قضاءً، مؤكدًا أنه لا يأثم شرعًا من ترك صلاة الفجر في الوقت المحدد لها بسبب عذر كالنوم أو النسيان، الواجب عليه البدار بقضائها، ولا يؤخر ذلك إلى صلاة أخرى، بل الواجب البدار بالقضاء حالًا.

واستشهد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.. لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» هكذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم- فالواجب البدار إلى أن يؤدي الصلاة التي نام عنها أو نسيها، وليس لها وقت نهي، فلو نسي الصبح فلم ينتبه لها إلا الظهر، بادر وصلاها وصلى الظهر.

حكم صلاة الفجر بعد شروق الشمس

من ناحيته، أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها بخروج الوقت بعد طلوع الشمس؛ مستشهدًا بقول الله تعالى: «فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (103)» النساء.



وأشار الورداني إلى أن من يتهاون في أمر الصلاة أو تعمد إخراجها عن وقتها؛ يأثم لأنه فوت وقت الصلاة، مشيرًا إلى أن الإثم يتعلق بالأخذ بأسباب الاستيقاظ للصلاة؛ من عدمه.