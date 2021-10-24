بسبب «كوب إندومي».. ولي أمر يعتدي على معلمي مدرسة السيدة خديجة ببورسعيد

جلب معه 15 شخصا

حالة من الغضب تسيطر على معلمى مدرسة السيدة خديجة فى بورسعيد ، بسبب نشوب مشاجرة بين المعلمين وولى أمر، حيث قام ولي الأمر بالاعتداء على معلمي المدرسة.

و كشف موسى فرغلى، مدير المدرسة، تفاصيل الواقعة لـ"الدستور"، وأوضح أنه يوجد طالبة صباح اليوم تأخرت فى الفسحة وعندما تأخرت دخلت الفصل بكوب "إندومي"، فمنعتها المعلمة من الدخول بكوب "الإندومي" وطلبت منها الذهاب إلى الأخصائية الاجتماعية حتى يتم الاتصال بولي أمرها بسبب تأخيرها وإصرارها على الدخول إلى الفصل بـ"الإندومى".

- ولي الأمر هدد الإخصائية وحضر برفقة 15 شخصا

و أضاف مدير المدرسة، عقب الحديث مع ولي الأمر في التليفون ظل يسب ويشتم في الاخصائية وقام بتهديدها، ثم تفاجئنا بـ 15 شخص مع ولي الأمر، يقفزون من أعلى سور المدرسة للدخول إلى المدرسة وقاموا بضرب عامل العهدة حتى أخذ 8 غرز فى الرأس وقام بعمل محضر لهم.

وأشار المدير خلال تصريحاته لـ"الدستور"، أنه قام بإبلاغ أمن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقام بإبلاغ الوزارة بالواقعة وسيتم التحقيق فيها، واستكمل خلال تصريحاته أنه تفاجأ بالـ 15 شخص التابعين لولى الأمر يقفزون من السور، قائلا "أثاروا الرعب فى نفوس معلمي وطلاب المدرسة وكل هذا بسبب كوب إندومي منعت المعلمة دخول إبنته به فى الفصل لانه مُضر وغير مسموح به فى الفصول".

في سياق متصل كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة علمت بالواقعة وسوف يتم التحقيق فيها واتخاذ اللازم، وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرار بمنع دخول أولياء الأمور إلى فناء المدرسة.