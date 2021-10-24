أحمد فرج يعاني من مرض نفسي في «أنا وهي» لهنا الزاهد

يستعد الفنان والسيناريست أحمد فرج، لبدء تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "أنا وهي"، بطولة الفنان أحمد حاتم، والفنانة هنا الزاهد.

ويجسد أحمد فرج، شخصية شاب يعاني من مرض نفسي، ويذهب إلى إحدى العيادات النفسية، وتجمعه عدة مواقف مع نجوم العمل.

وأعرب "فرج"، عن بالغ سعادته بخوضه تجربة التمثيل بمصاحبة نخبة كبيرة من ألمع النجوم والفنانين، موضحًا أنه يعكف على الانتهاء من كتابة سيناريو عمل درامي ضخم يضم نخبة كبيرة من الفنانين.

وتظهر الفنانة هنا الزاهد، ضمن أحداث مسلسل "أنا وهي"، في دور مطربة تعمل بملهى ليلي يديره الفنان محسن منصور، وتدخل في صراعات مع زوجها أحمد حاتم، بسبب الغيرة عليه، وتتوالى الأحداث الذي تدور في 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية قريبًا، حيث أوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير تمامًا.

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من؛ أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، عارفة عبدالرسول، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، وجار التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة، إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف في العمل.