الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: رئيس الحكومة يمثل الملك محمد السادس فى منتدى وقمة بالسعودية

الملك محمد السادس
الملك محمد السادس

بتكليف من العاهل المغربي الملك محمد السادس يتوجه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الأحد إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيمثل العاهل المغربي في أعمال "منتدى مبادرة السعودية الخضراء"، وقمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، التي تحتضنها العاصمة السعودية (الرياض) يوم 25 أكتوبر الجاري.

وذكر بيان لرئيس الحكومة أن المنتدى والقمة، اللتين يشارك فيهما المغرب بوفد كبير يرأسه عزيز أخنوش، ستشهدان مشاركة عدد من قادة الدول والحكومات، ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، ورؤساء منظمات دولية، وشخصيات دولية، وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.

وأضاف البيان أن المشاركين خلال فعاليات هذين اللقاءين، سيبحثون مجموعة من المحاور المرتكزة حول الجهود المبذولة للمساهمة في الحفاظ على البيئة؛ ولا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم والتحديات التي تطرحها.

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المغرب: رئيس الحكومة يمثل الملك محمد السادس فى منتدى وقمة بالسعودية

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