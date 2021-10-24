الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير أستراليا الشراكة المستقبلية وزيادة الاستثمارات

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية مع سفير أستراليا

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، جايلن مايلز سفير أستراليا بالقاهرة، وذلك لبحث مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيز وتوطيد العلاقات بين الجانبين.

وبحث محافظ الإسكندرية مع السفير الأسترالي تعزيز الشراكة المستقبلية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين، لافتاً إلى أن أستراليا تعد من الدول الرائدة عالمياً في الأعمال التجارية والزراعية والموارد المعدنية والسياحة.

وأكد المحافظ أن الإسكندرية بمثابة العاصمة الثانية والاقتصادية لمصر، و يوجد بها ثلاثة موانئ، تمثل 65 % من واردات و صادرات مصر، وبها أكثر من 4654 مصنعا في كافة المجالات، بالإضافة إلى أنها تمتلك الكثير من المعالم السياحية والأثرية والثقافية، وأشار إلى استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم للتنسيق بين جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية وتذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات الاسترالية العاملة في مصر.

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محافظ الإسكندرية  مع سفير أستراليا 

من جانبه.. شكر السفير محافظ الإسكندرية علي حفاوة الاستقبال، موضحاً أن تلك الزيارة تعد الزيارة الرابعة له لمدينة الثغر بعد توليه مهام منصبه، وأشار إلي أن العلاقات المصرية الأسترالية هي علاقات قديمة تمتد منذ عام 1935، مؤكداً حرصه على توطيد التعاون بين الجانبين في كافة المجالات.

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محافظ الإسكندرية  مع سفير أستراليا 

وكانت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، قد استقبلت سفير أستراليا جلين مايلز، لبحث أوجه التعاون بين الطرفين، قال  أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إن اللقاء بين مجلس إدارة الغرفة  وسفير أستراليا، تناول الحديث عن أهم الاستثمارات الأسترالية في مصر، خاصة منجم السكري، كما تمتلك أستراليا العديد من شركات التعدين التي ترغب في الاستثمار بمصر.

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محافظ الإسكندرية  مع سفير أستراليا 

وأضاف أن التغيرات في التشريعات واللوائح بمصر شجع الكثير من المستثمرين الأجانب في ضخ مزيد من الاستثمارات بمصر، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول أيضًا أهمية زيادة التبادل التجاري، فمصر تستورد من أستراليا قمح وفول ولحوم، وهناك رغبة لتطوير العلاقات التجارية الثنائية.

محافظ الإسكندرية سفير أستراليا بالقاهرة مجالات التعاون الثنائي توطيد العلاقات الشراكة المستقبلية

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