وكيل الوزارة يشهد فعاليات بطولة المدارس للسباحة بمشاركة 260 طالبة
وكيل «تعليم بورسعيد» يشهد فعاليات بطولة المدارس للسباحة
شهد الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات بطولة المدارس للسباحة للبنات بجميع المراحل التعليمية، والتي أقيمت بحمام سباحة مركز شاب استاد بورسعيد الرياضي.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن 260 طالبة شاركن في البطولة من مختلف المراحل التعليمية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تصعد الفائزات فى البطولة للمشاركة فى التصفيات النهائية لتمثيل بورسعيد على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أن عدد مدارس المرحلة الثانوية المشاركة بالبطولة هو 10 مدارس بعدد 35 طالبة، وعدد مدارس المرحلة الإعدادية 25 مدرسة بعدد 95 طالبة، وأن عدد مدارس المرحلة الابتدائية هو 35 مدرسة ابتدائي بعدد 130 طالبة.
جاء ذلك بحضور إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية، ولطفي عمر موجه عام التربية الرياضية، وموجهي ومعلمى التربية الرياضية وأولياء الأمور، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.