بعد إصابة وليد سليمان.. أبرز المعلومات عن الارتجاج في المخ

تعرض وليد سليمان لاعب الوسط بالنادي الأهلي للإصابة، أمس، في مباراة الأهلي مع فريق الحرس الوطني بطل النيجر في مباراة الاياب بالدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وأصيب "سليمان" في منطقة الوجه والرأس بعد التحامه مع حارس مرمى الفريق المنافس، وغادر الملعب محمولاً على نقالة، حيث نقل إلى المستشفى، وتم تشخصيه باشتباه في ارتجاج بسيط في المخ، وغادر المستشفى بعد ساعات،وفي السطور التالية ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الارتجاج في المخ.

ما هو الارتجاج في المخ؟

و الارتجاج في المخ هو حالة تصيب المخ نتيجة الإصابة لضربة أو صدمة أو هزة عنيفة للرأس أو الجزء العلوي للجسم، ويؤثر الارتجاج على المخ وأدائه لوظائفه، وفي الأغلب يكون التأثير مؤقت.

أعراض الارتجاج

تظهر أعراض الارتجاج في الأغلب بعد دقائق من حدوث الاصابة، إلا أن بعض الحالات تبدأ الأعراض بعد ساعات، ومن الممكن أن تظهر بعد أيام أو حتى أسابيع.

وتظهر الأعراض في الشعور بالغثيان، والصداع وفقدان التوازن، وطنين الاذن، وفقدان مؤقت للذاكرة، وكذلك الشعور بالارتباك وصعوبة التركيز أو التفكير أو اتخاذ القرارات، وازدواجية أو ضبابية الرؤية والارق وصعوبة النوم، وفقدان حاسة الشم أو التذوق أو كلاهما، بالإضافة إلي فقدان الوعي أو الشعور بالاجهاد أو الارهاق.

ومن الأعراض الخطيرة التي تستدعي التوجه إلى المستشفى فوراً عند الإصابة بصدمة في الرأس، التقيؤ المستمر، والصداع المستمر الذي لا يزول بتناول المسكنات، وتداخل الكلام وعدم وضوحه، والاصابة بالنوبات، وفقدان الوعي لفترة تتجاوز 30 دقيقة، وعدم القدرة على الاستيقاظ من النوم.

كما يجب أن يتوجه المريض إلى المستشفى إذا لم تزول الأعراض بعد 14 يوما، أو إذا كانت الإصابة لاحقة لإصابة سابقة بارتجاج في المخ لا سيما في وقت قريب.

المضاعفات

هناك عدد من المضاعفات التي تنتج عن الإصابة بارتجاج في المخ إذا لم يتم علاجه في وقت مناسب، منها آلام الرأس فيما بعد الارتجاج والذي من الممكن أن يستمر لمدة 7 أيام، وكذلك دوار ما بعد الارتجاج الذي يستمر لمدة قد تصل لـ 3 أشهر، بالإضافة إلى متلازمة ما بعد الارتجاج وتتمثل في استمرار الأعراض وعلى رأسها صعوبة التركيز لمدة قد تصل إلى ثلاث شهور.

ومن المضاعفات الشهيرة في عالم الرياضة متلازمة الاصابة الثانوية، وهي التعرض لإصابة بالارتجاج قبل التخلص من إصابة سابقة، مما يسبب زيادة الضغط داخل الجمجمة واحتقانًا في الأوعية الدموية الدماغية، الأمر الذي يؤدي إلى تورم الدماغ، وقد يؤدي للوفاة.