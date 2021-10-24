الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد تناولهم وجبة فاسدة..

إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في كفر الشيخ

تسمم
تسمم

استقبلت مستشفى كفر الشيخ العام، 4 أشخاص مصابين بحالة تسمم لتناولهم وجبة فاسدة بمنزلهم بحي القنطرة البيضاء، وتم نقلهم إلى المستشفى، لعمل الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام، 4 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين بتسمم، لتناولهم وجبة إفطار فاسدة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم.

والمصابين هم: الطاهرة محمد عبد الحي (50 سنة)، شيماء صابر محمد (25 سنة)، ياسمين عادل هنداوي (25 سنة)، محمد صابر أحمد (23 سنة)، وجميعهم من حي القنطرة البيضاء، وحالتهم مستقرة.

وجبة تسمم القنطرة مستشفى كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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