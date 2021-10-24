إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في كفر الشيخ

بعد تناولهم وجبة فاسدة..

استقبلت مستشفى كفر الشيخ العام، 4 أشخاص مصابين بحالة تسمم لتناولهم وجبة فاسدة بمنزلهم بحي القنطرة البيضاء، وتم نقلهم إلى المستشفى، لعمل الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام، 4 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين بتسمم، لتناولهم وجبة إفطار فاسدة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم.

والمصابين هم: الطاهرة محمد عبد الحي (50 سنة)، شيماء صابر محمد (25 سنة)، ياسمين عادل هنداوي (25 سنة)، محمد صابر أحمد (23 سنة)، وجميعهم من حي القنطرة البيضاء، وحالتهم مستقرة.