صاحب شخصية «عصام» في «بدون ضمان»: المخرجة سر النجاح

أعرب الفنان أحمد كشك، الذي جسد شخصية "عصام"، عن فخره وسعادته لكونه ضمن أبطال حكاية "بدون ضمان".

وقال “كشك”، في تصريحات لـ"الدستور":"السر في النجاح هو المخرجة ياسمين أحمد كامل، أنها شخص أمين ومصدق الممثل بتاعه، مسبتنيش لحظة وفخور جدًا بالشغل مع طاقم العمل".

وأضاف:"أنا سعيد إني بتعاون مع المخرجة ياسمين أحمد كامل، ولازم نعترف إنها أضافت لكل الممثلين في العمل دا، كانت بتهتم بكل التفاصيل الكبيرة والصغيرة، ودي حاجة ممتعة ومهمة لأي ممثل لأنه بيحس بأمان وبيطمن على نفسه، خصوصًا كمان إن ياسمين كانت بتتعامل مع الحكاية دي كمشروع مش مجرد مسلسل بتعمله وخلاص".

ولفت إلى أن شخصية عصام التي يجسدها حقيقية موجودة في الشارع المصري بكل أخطاءه، وأن الرجل الذي يتطاول على المرأة في قمة الضعف، مضيفًا:"إحنا بنقدم نموذج سلبي لنعطي النصيحة التي تجعلنا نتجنبه، ونلصح هذه الصورة".

وواصل:"سعيد جدًا برد فعل الجمهور في الشارع وعلى منصات التواصل، إحنا بنعمل سينما، وأنا عامة مؤمن بأن طول ما انت بتعمل حكاوي من جوا بيوت الناس هتوصل لبيوت الناس بسهولة جدًا، وفي الأول والأخر النجاح الكبير دا بيكون توفيق من ربنا سبحانه وتعالى قبل أي حاجة".

حكاية بدون ضمان

وحكاية "بدون ضمان" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، من بطولة كل من النجوم الشابة هنادي مهنى وإسلام جمال وأحمد بدير وهاجر أحمد، وتدور الحكاية حول ما تتعرض له الفتيات من أزمات وخلافات عديدة نتيجة الزواج، الغير مسؤول، مما يؤدي إلى ندم كل من هنادي مهنى وزوجها، وهاجر أحمد وزوجها، ويقرر الثنائي الانفصال وعرض مشكلاتهم في المسلسل.

وهي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت الأولى وهى "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرى، الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.