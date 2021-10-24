الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

فلسطين: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية في «الخليل» لدعم الأسرى

إصابات بالإختناق
إصابات بالإختناق فى الخليل

أُصيب عشرات المواطنين، بحالات اختناق، ظهر اليوم الأحد، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة سلمية انطلقت دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال، اعترضت المشاركين في المسيرة التي انطلقت من أمام جامعة الخليل، وصولًا إلى منطقة رأس الجورة - المدخل الشمالي للمدينة - وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم، ما أدى إلى إصابة عددًا منهم بالاختناق.

وطالب المشاركون في المسيرة التي دعت إليها نقابة العاملين في جامعة الخليل، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، بضرورة الإفراج العاجل عن الأسرى المضربين الذين يصارعون الموت.

من جانبه، قال نقيب العاملين بجامعة الخليل، موسى عجوة، إن الأسرى هم من دفعوا حريتهم من أجل الوطن، ويجب على الجميع العمل من أجل الإفراج عنهم.

كما دعا الناطق الإعلامي لنادي الأسير، أمجد النجار، إلى ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، مشيرًا إلى أن قيادات الحركة الأسيرة في كافة السجون، قررت خوض إضراب مفتوح عن الطعام لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام، في ظل رفض مصلحة سجون الاحتلال الإفراج عنهم.

حالات اختناق الإحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية إصابات الأسرى الفلسطينين

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وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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فلسطين: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية في «الخليل» لدعم الأسرى

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