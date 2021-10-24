«الاستثمار الأوروبي» يدعم تعزيز العمل المناخي في أسبانيا والبرتغال بقيمة 731.5 مليون يورو

وقع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ومؤسسة جالب Galp ثلاث اتفاقيات بقيمة إجمالية قدرها 406.5 مليون يورو بالإضافة إلى 325 مليون يورو لتمويل 3 مشاريع لبناء محطات للطاقة الشمسية ونشر محطات شحن السيارات الكهربائية (EV) في شبه جزيرة أيبيريا (أسبانيا والبرتغال)، بالإضافة إلى تعزيز العمل المناخي والتماسك الاجتماعي في بعض المناطق الأكثر هشاشة في القارة.



وقال ريكاردو مورينيو فيليكس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، في بيان للبنك، إن المشاريع الثلاثة تساهم في الأهداف المحددة في الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي وتدعم أهداف إزالة الكربون في أسبانيا والبرتغال مع تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتماسك الاجتماعي.



وأكد فيليكس أن البنك ملتزم بنسبة 100% بالعمل المناخي والانتقال العادل للطاقة الخضراء، مضيفا انه يجب تشجيع الاستثمارات الخضراء والمستدامة وضمان انتقال عادل للجميع.



من جهته، قال آندي براون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة جالب Galp إن الدعم المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي سيساعد على زيادة وتيرة تطوير مشاريع أعمال تكامل حلول الطاقة منخفضة الكربون.



وأكد أن الاتفاقية الأولى بقيمة 325 مليون يورو هي الأكبر من البنك الأوروبي في مجال دعم الطاقة الخضراء لبناء عدد كبير من محطات توليد الطاقة الكهروضوئية على نطاق المرافق في أسبانيا، ومن المتوقع أن يبدأ البناء خلال السنوات الثلاث المقبلة بما في ذلك البنية التحتية المساعدة للربط البيني بالشبكة.



وأضاف أن خطة الشركة تشمل إنشاء مجموعة من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق واسع بسعة إجمالية تبلغ حوالي 2 جيجاوات وإجمالي تمويل قد يصل إلى 650 مليون يورو، وتنتشر المحطات الكهروضوئية عبر عدة مناطق إسبانية (الأندلس وأراجون وكاستيلا لا مانشا وإكستريمادورا) وبطاقة استهلاك سنوية تكفي 866.4 ألف أسرة.



وبحسب البيان، يقوم بنك الاستثمار الأوروبي من خلال الاتفاقية الثانية بتعزيز أمن إمدادات الطاقة ومكافحة تغير المناخ وخلق فرص العمل والتماسك الاجتماعي مع المساهمة في أهداف الطاقة المتجددة في أسبانيا وفقا للأهداف المحددة في الخطط الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ الإسبانية (PNE).



ويقدم البنك ما قيمتة 40 مليون يورو لتمويل مشروع Galp للطاقة الكهروضوئية المكون من 144 ميجاوات من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في البرتغال.



وتساهم الاتفاقية في تحقيق الهدف الملزم للمفوضية الأوروبية المتمثل في الحصول على ما لا يقل عن 32% من الاستهلاك النهائي للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، كما يساعد البرتغال على تلبية أهداف خطة الطاقة والمناخ وتوفير 47% من مصادر الطاقة المتجددة إلى إجمالي الطاقة النهائية بحلول عام 2030.



يشار إلى أن مؤسسة جالب Galp، تعد أحد الشركات الرائدة المنتجة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في شبه جزيرة إيبيريا ‏والتي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من قارة أوروبا، وتخطط لتحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 حيث خصصت نصف صافي النفقات الرأسمالية لها خلال 2021-2025 في المشاريع المتعلقة بالانتقال إلى نموذج الطاقة منخفض الكربون بما في ذلك 30% في الطاقات المتجددة و 5% في الأعمال الجديدة.