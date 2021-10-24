وزير الصحة النمساوى: لا بديل عن تشديد الضغوط على غير الملقحين

أكد وزير الصحة النمساوي، فولفانج موكشتاين، أنه لا بديل عن تشديد الضغوط على الأشخاص غير الملقحين بلقاحات كورونا في ظل اشتداد وتيرة الموجة الرابعة من الوباء، لافتًا إلى تسجيل 20 ألف إصابة جديدة في أسبوع واحد، كما أن الاتجاه آخذ في الارتفاع.

وقال موكشتاين - في تصريحات اليوم الأحد - إن الوباء لم ينته بعد، حيث انتشر متغير "دلتا" بشكل أسرع من المتوقع، معربًا عن أسفه لأن أعداد الإصابات الجديدة متزايدة بسرعة كبيرة، معتبرًا أن الوضع لن يتغير حتى يتم تطعيم نسبة أكبر من النمساويين.

وأضاف: "إننا جميعًا في قارب واحد، ولا يمكن الصمت حتى تصل طاقة الاستيعاب في وحدات العناية المركزة إلى المستويات القصوى"، مشيرًا إلى أن البلاد حاليًا في منتصف الموجة الرابعة، وإذا استمرت الأرقام في الارتفاع يجب إبقاء المستشفيات تعمل حتى لا يتم الوصول إلى الحد الخطير.

وأعرب الوزير، عن معارضته لجعل التطعيم إجباريًا، مبررًا ذلك بأن الحصول على التطعيم هو في الأساس قرار حر، ولكن من يقف ضد اللقاحات عليه أن يواجه العواقب.

وكانت الإصابات اليومية في النمسا قد سجلت، اليوم الأحد - بحسب إحصائيات وزارة الصحة - 3 آلاف و624 حالة و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة.