أوغندا تضخ 65.9 مليون دولار فى مشروع طريق يربطها بالكونغو الديمقراطية

دافع وزير الأشغال والمواصلات الأوغندي كاتومبا وامالا عن قرار حكومة بلاده بضخ 65.9 مليون دولار (243.7 مليار شلن أوغندي) في مشروع طريق يمتد على مسافة 223 كم داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

وقال الوزير الأوغندي - حسب وسائل إعلام محلية - إن مشروع الطريق، الذي يبلغ طوله 223 كم، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 334.3 مليون دولار (1.2 تريليون شلن أوغندي) ويوفر العديد من المزايا، أبرزها تحسين مستوى خدمات النقل وتعميق العلاقات بين البلدين.

وأضاف وامالا أن المشروع من شأنه أيضا المساهمة في خلق بيئة مواتية لتنشيط التجارة بين البلدين إلى جانب تحسين خدمات النقل.

في السياق ذاته، أشار الوزير الأوغندي إلى تحقيق حكومة بلاده إيرادات سنوية تبلغ حوالي 532 مليون دولار (1.9 تريليون شلن أوغندي) من المعاملات التجارية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، متوقعا تضاعف هذه الإيرادات مع تحسين مستوى شبكة النقل والمواصلات بين البلدين.

وتشمل صادرات أوغندا إلى الكونغو الديمقراطية في الوقت الحالي المنتجات البلاستيكية والملابس والمواد الغذائية التي تنتجها الصناعات المحلية.

وكشف وزير الأشغال والمواصلات الأوغندي أن هذا المشروع يعد واحدا من مشروعات أخرى تستهدف أوغندا تنفيذها بالتعاون مع الدول الأخرى بالمنطقة لتحسين اتصالها وربطها بدول الجوار عبر شبكات النقل البري.