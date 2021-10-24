كمبوديا ترفع الحظر عن الرحلات الجوية القادمة من ماليزيا وإندونيسيا والفلبين

قررت الحكومة الكمبودية رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية المباشرة من ماليزيا وإندونيسيا والفلبين، معربة عن تطلعها لإعادة فتح الاقتصاد على مراحل بعد السيطرة على أزمة كوفيد-19.

وذكرت وزارة الصحة الكمبودية - في بيان، حسبما أوردت صحيفة بنوم بنه بوست الكمبودية، اليوم الأحد، أن "هذا القرار يسري على الفور"، مشيرة إلى أنه "بموافقة رئيس الوزراء هون سين، قررت اللجنة الوزارية لمكافحة كوفيد-19 رفع الحظر على الرحلات الجوية المباشرة من ماليزيا وإندونيسيا والفلبين، في محاولة لإعادة فتح البلاد واستئناف النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات بما في ذلك الطيران والنقل الجوي في سياق كوفيد -19".

وجاء القرار بعد يوم واحد فقط من إصدار هون سين تعليمات للسلطات المعنية للنظر في إمكانية استئناف الرحلات الجوية من الدول الأعضاء في رابطة الآسيان للترحيب بالسياح والمستثمرين.