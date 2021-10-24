الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«بطاقات التموين» تُحيل اثنين من مالكى المخابز فى أسيوط للنيابة

ضبط بطاقات تموينية
ضبط بطاقات تموينية

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم ضبط 1849 بطاقة تموينية بحوزة مالكي مخبزين بمركز القوصية بغرض التلاعب والحصول على الدعم، خلال حملة تفتيشية، وإحالتهما إلى النيابة.
وأكد المحافظ، في بيان اليوم الأحد، على تكثيف الحملات التموينية بصورة مفاجئة على المخابز وبدالي التموين ومنافذ البيع المختلفة لمنع الاتجار في السلع التموينية المدعمة في السوق السوداء، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بحقوق المواطنين.

ضبط بطاقات تموينية (2)

وناشد المواطنين ضرورة الاحتفاظ ببطاقاتهم التموينية للحصول على الدعم المخصص لكل بطاقة على حدة من قبل الدولة وبمعرفة صاحبها أو أحد أفرادها المقيدين بها وعدم تسليم البطاقة وتركها لدى أصحاب المخابز أو البدالين أو جمعيتي؛ حتى لا تتعرض للضياع أو التلف أو يتم ضبطها والتحفظ عليها طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

ضبط بطاقات تموينية (1)


وأوضح محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تم ضبط مخبزين بمركز القوصية بحوزتهما 1849 بطاقة تموينية بغرض التلاعب في الدعم المخصص للنقاط الخاصة بالسلع التموينية التي يحصل عليها أصحاب تلك البطاقات بدون وجه حق مخالفًا بذلك القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2018 والكتب الدورية لوزير التموين والتجارة الداخلية.

 ولفت إلى إصدار قرار بغلق المخبزين لمدة 6 أشهر على أن يتم وضع البطاقات المضبوطة في القائمة السوداء وفي حالة تكرار البطاقة مرة أخرى يتم إيقافها ولا يتم تشغيلها إلا بعد عرض المديرية على وزير التموين.

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