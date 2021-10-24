انطلاق فعاليات مبادرة الكشف عن أمراض السمنة وقصر القامة بمدارس أسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف الطبي على طلاب المدارس الابتدائية لفحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة، وذلك بمدرسة درية الحسيني الابتدائية بحي شرق أسيوط في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة على أن تستمر فعاليات المبادرة لتشمل جميع المدارس الابتدائية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

مبادرة ١٠٠ مليون صحة

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية والعديد من قيادات التربية والتعليم بأسيوط ومسئولي هيئة التأمين الصحي بالمحافظة.

مبادرة ١٠٠ مليون صحة

وتابع المحافظ أعمال الكشف على طلاب المدرسة ويتم خلالها فحص نسبة الهيموجلوبين في الدم وقياس الطول ووزن الطفل ومؤشر كتلة الجسم للتلاميذ المستهدفين من الحملة، مشيرًا إلى أنه في حالة اكتشاف أي إصابات بين التلاميذ يتم إحالتهم إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحي لتلقى العلاج بالمجان مشيرًا إلى إنه تم تجهيز الفرق الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات والكشف على طلاب المدارس مشددًا على استمرار أعمال تدريب العاملين المشاركين في الحملة على الاستخدام الأمثل للأجهزة من أجل ضمان جودة عالية من النتائج.

مبادرة ١٠٠ مليون صحة

وأعلن المحافظ عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة لطلاب وتلاميذ المرحلة الإبتدائية على أكمل وجه خاصة مع انطلاق الفصل الدراسي الأول لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية كمديرية التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي والمحافظة والأحياء والمراكز لتوفير الإمكانات اللازمة لنجاح الحملة خاصة أن أمراض السمنة والتقزم والانيميا لها أثر كبير علي صحة الطالب وتقف عائقًا أمام تحصيله الدراسي بشكل سليم ويتم علاجها بشكل بسيط في حالة اكتشافها مبكرًا.

مبادرة ١٠٠ مليون صحة

وأضاف المحافظ أنه يجرى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة لعلاج والوقاية من الأنيميا - التقزم - السمنة لطلاب المدارس بأسيوط بواسطة فرق مدربة بمختلف قرى ومراكز المحافظة مشيرًا إلى أن التعليم والصحة هما ركيزة بناء أي مجتمع متحضر لافتًا إلى إنه في حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة مضيفًا إنه سيتم متابعة الأطفال المصابين أثناء وبعد الحملة حتى يتم شفائهم تمامًا.

مبادرة ١٠٠ مليون صحة

مبادرة ١٠٠ مليون صحة