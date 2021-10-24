الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الثلاثاء.. معرض «أشيائي المفضلة» السنوي يعود في نسخته السادسة

معرض اشيائي المفضلة
معرض اشيائي المفضلة

تستضيف قاعة المشربية للفن المعاصر معرض "أشيائي المفضلة" لسادس سنة على التوالي مع مجموعة من الفنانات، وذلك في السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر.

يذكر أن معرض “أشيائي المفضلة” بدأ كمعرض صغير في 2016 يضم ثلاثة من الأعمال المختارة لثلاثة فنانات، إلا أنه مع مرور الوقت تطور إلى أن أصبح معرض هدفه الأساسي دعم وإعطاء مساحة آمنة للفنانات للتعبير عن رأيهم و ما يؤمنون به.

ويعرض المعرض أعمال لثلاثة عشر فنانة معظمهم يشارك للمرة الأولى في “أشيائي المفضلة” 

وجاء ذلك بناء على الدعوة المفتوحة التي تم إطلاقها في الربيع الماضي، واختارت  قاعة مشربية للفن المعاصر 13 عملاً من حوالي 130 طلبًا لفنانات شابات مصريات.

يشارك في المعرض: عبير فوزي، وعلياء بسيوني، وآية جميل، وفريدة راضي، سارة صاروفيم، وحبيبة حازم، وهنية الغمري ، وليا ماناتيس، ونوران محسن، وروان عباس، وسمية نور الدين، وتقى عيسى، وياسمين بركات، وياسمين شاش.

بالإضافة للمعرض الأساسي في القاعة الرئيسة في 15 شارع محمود بسيوني، نستضيف معرضاً خاصاً للفنانة "كاملة بسيوني" وتقدم عملاً مركباً في ملحق الجاليري "مشربية أنيكس" الكائن في رقم 10 شارع محمود بسيوني.

معرض أشيائي المفضلة قاعة المشربية للفن المعاصر مجموعة من الفنانات عبير فوزي وروان عباس وتقى عيسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

الاتحاد الأوروبى: ملتزمون بمواصلة العمل مع مصر من أجل تأمين المياه

مصر تُشارك في وضع استراتيجية جديدة حول الطاقة المتجددة بإفريقيا

وزير الري: نواجه عجزا مائيا يصل إلى 90% وتحديات ضخمة

القضاء يعيد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

خطة مصر الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

شبكة اسطنبول.. كيف جنًد الموساد عملاء عرب داخل تركيا؟ وما مهامهم؟

للبيع في المزاد العلني: وثائق نادرة من"الهاجاناه" عن حرب 1948

«أشتية»: اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لمناقشة مستجدات العدوان الاستيطانى الإسرائيلى