الثلاثاء.. معرض «أشيائي المفضلة» السنوي يعود في نسخته السادسة

تستضيف قاعة المشربية للفن المعاصر معرض "أشيائي المفضلة" لسادس سنة على التوالي مع مجموعة من الفنانات، وذلك في السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر.

يذكر أن معرض “أشيائي المفضلة” بدأ كمعرض صغير في 2016 يضم ثلاثة من الأعمال المختارة لثلاثة فنانات، إلا أنه مع مرور الوقت تطور إلى أن أصبح معرض هدفه الأساسي دعم وإعطاء مساحة آمنة للفنانات للتعبير عن رأيهم و ما يؤمنون به.

ويعرض المعرض أعمال لثلاثة عشر فنانة معظمهم يشارك للمرة الأولى في “أشيائي المفضلة”

وجاء ذلك بناء على الدعوة المفتوحة التي تم إطلاقها في الربيع الماضي، واختارت قاعة مشربية للفن المعاصر 13 عملاً من حوالي 130 طلبًا لفنانات شابات مصريات.

يشارك في المعرض: عبير فوزي، وعلياء بسيوني، وآية جميل، وفريدة راضي، سارة صاروفيم، وحبيبة حازم، وهنية الغمري ، وليا ماناتيس، ونوران محسن، وروان عباس، وسمية نور الدين، وتقى عيسى، وياسمين بركات، وياسمين شاش.

بالإضافة للمعرض الأساسي في القاعة الرئيسة في 15 شارع محمود بسيوني، نستضيف معرضاً خاصاً للفنانة "كاملة بسيوني" وتقدم عملاً مركباً في ملحق الجاليري "مشربية أنيكس" الكائن في رقم 10 شارع محمود بسيوني.